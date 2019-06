Starea lui Mihai Constantinescu. Artistul a suferit un al treilea stop cardio-respirator

In varsta de 73 de ani, Mihai Constantinescu se afla internat la Spitalul Floreasca din Bucuresti de trei saptamani. In tot acest timp, rudele, apropiatii si fanii sai spera si se roaga pentru o minune, mai ales ca artistului i s-a oprit inima inca de doua ori, dupa ce a suferit primul stop cardio-respirator.

Din fericire, medicii au reusit sa-i porneasca inima dupa ce el a facut al treilea stop cardio-respirator. Mihai Constantinescu se afla in continuare la Terapie Intensiva in Spitalul Floreasca din Capitala, iar sotia lui ii viziteaza zilnic. Simona Secrier isi doreste discretie in legatura cu starea de sanatate a sotului ei si in tot acest timp a oferit foarte putine declaratii.

Cea care a vorbit mai mult despre evolutia problemelor cantaretului este fosta sotie, Mihaela Constantinescu. Ea a facut de multe ori apeluri pe Facebook, unde le-a cerut oamenilor sa se roage pentru insanatosirea acestuia. Chiar in urma cu doua zile, vedeta a facut publica o fotografie emotionanta in dreptul careia a scris: "Nu suntem singuri niciodatp... Intotdeauna suntem cu Dumnezeu."