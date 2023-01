"Maia, fă-te că lucrezi!" Mesajul transpus în practică de președintele Moldovei la Oradea

Maia Sandu l-a vizitat sâmbătă pe Ilie Bolojan, în ziua în care mulți dintre moldoveni sărbătoreau Crăciunul pe rit vechi. Ni s-a spus că e o vizită de vacanță, discretă și fără agendă, dar dacă era de vacanță nu ținea doar 24 de ore cu atâta drum bătut, iar dacă se dorea discreția, ori presa controlată de Bolojan nu era prezentă la sosire, ori se purtau discuțiile chiar la Chișinău, acolo unde liderul liberal de la Bihor călătorește în ultima vreme cam o dată pe lună. E limpede deci că avem de-a face cu un eveniment aranjat, din seria celor ce implică jocul de putere subteran pe axa București-Chișinău, deci o să încerc o explicație.

Maia Sandu este asistată de vreo doi ani în exercitarea puterii de un grup de consultanți români și americani, ce i-au dictat cam toate acțiunile prezidențiale, interne și externe. Astfel, pe rând, au fost impuși la vârful puterii președintele Parlamentului Igor Grosu (care e finul Maiei Sandu), prim-ministrul Natalia Gavriliță (care e verișoara Maiei Sandu, iar aceasta e nașa copiilor ei), alți șefi prin Guvern care sunt și ei rude cu Maia Sandu, respectiv au fost numiți în funcții executive din servicii secrete și justiție personaje din pepiniera Fundației SOROS-Moldova. Pe filiera Laurei Kovesi sau a lui Dacian Cioloș i s-a adecvat președintei Sandu o relație privilegiată cu Macron, respectiv contacte curente la vârful Parlamentului European.

Pe linia sorosistilor și a Victoriei Nuland, sprijinită în UE de către ambasadorul Mark Gitenstein, Moldova și Maia Sandu au beneficiat de atenția americanilor, întâlnirea cu Nancy Pelosi fiind relevantă, respectiv Maia a fost introdusă în circuitul restrâns al Forumului Economic Mondial chiar de către prepotentul și controversatul Klaus Schwab. României i s-a impus de către liderii jocului de putere occidental implementarea unei asistențe/susțineri politice pentru Maia Sandu exercitată de primii patru șefi din stat (Iohannis, Ciolacu, Ciucă, Gorghiu) și-n plus, furnizarea de ajutor economic și energetic către Moldova ori de câte ori este nevoie. Judecătorul Cristi Danileț și cel de la Spălarea Banilor, ce-au ajuns peste noapte cetățeni ei #RepubliciiSOROS, sunt și ei parte din "pachetul de sprijin".

Ca să fie limpede ipoteza mea despre semnificația reală a întâlnirii de la Oradea, să prezint și contextul politic intern ce-l vizează pe Ilie Bolojan. Scriam la finalul lui noiembrie 2022 următoarele: "(...) Diana Tache a anunțat la emisiunea Miercurea Neagră de la DCNews și GOLD FM că sunt deja 14 organizații în PNL ce pregătesc o rebeliune sub coordonarea cvasianonimului Virgil Guran. Ăsta e fostul consilier al lui LuCOVID, cel ce-a scăpat de o condamnare internându-se la nebuni, și care n-a plecat din PNL, trădându-și fostul șef. Adevărul e că Guran n-a plecat atunci doar pentru ca să poată acționa acum, el făcând parte din armata conspirată a rezerviștilor lui Coldea. Situația de la liberali e complicată rău pentru că, din dorința de a se rupe PNL-ul în beneficiul echipajului Kovesi-Coldea, unul de tip SOROS, au început să fie chemați deja la întâlniri cu "Generalul Negru" și lideri ca Iulian Dumitrescu, Dan Motreanu, Cristian Bușoi. În paralel Ludovic Orban, cel ce și-a declarat deja susținerea pentru Kovesi și are proiecte de alianță cu USR/Reper, a început să-i viziteze pe liderii locali ai PNL, făcându-le propuneri cu iz de șantaj (cu informații primite de la Coldea) spre a părăsi partidul în 2023 și a se grupa într-o platformă mai largă susținută de la Bruxelles, garantată chiar de Kovesi. Ultima întâlnire de acest gen a avut loc la Băile Felix acum o săptămână, ținta aleasă fiind Ilie Bolojan, după ce LuCOVID l-a tatonat în mod similar și pe Emil Boc, care oricum se află sub controlul lui Ioan Rus, partenerul de afaceri al lui Coldea (așa să vă explicați știrea ciudată de ieri cu Bolojan proiectat ca și candidat la București, oferită pe surse de către "păzitorii" PNL-ului, în condițiile în care Bolojan a cerut în mod expres să nu fie măsurat și menționat). Atacul concertat prezentat mai sus poate avea consecințe mari, deoarece PNL-ul apare oricum ca fiind necondus azi, singura pârghie de autoritate internă constând în funcția de premier a lui Ciucă, acesta fiind și motivul pentru care se încearcă în aceste zile convingerea lui Ciolacu ca să nu se mai facă rocada în Mai 2023, lucru care mai degrabă i-ar avantaja pe pesediști."

Ilie Bolojan este un administrator profesionist, cotat mereu în ultimii 15 ani ca fiind cel mai bun din PNL, dar adaug aici câteva detalii relevante pentru discuția din aceste zile. Bolojan a demisionat din funcția de prim-vicepreședinte PNL în 2018, vorbindu-se atunci ca și cauză a plecării de o răceală a relațiilor cu Iohannis, dar apoi s-a identificat motivul real ca fiind legat de Kovesi și ofensiva împotriva ei, la care Bolojan nu vroia să participe, având relații apropiate cu aceasta, dar și cu liderul Statului Paralel, Florian Coldea. Înainte cu un an de demisie, Ilie Bolojan șoca însă opinia publică prin propunerea de a găzdui la Oradea Universitatea lui Soros ce tocmai fusese alungată din Ungaria de către Viktor Orban, cancelarul sorosist Kurz primind-o însă rapid la Viena, loc unde universitatea ființează azi.

Dacă explicația mea n-a fost cumva prea stufoasă, puteți concluziona așadar că întâlnirea Maia Sandu - Ilie Bolojan & "Significant Others" de la Oradea este parte din planul comun desfășurat pentru Moldova și România, ce se poate deduce din ce-am scris mai sus. Consecința directă este una de tip biunivoc, anume că Maia Sandu capătă relevanță în jocul politic din România pe mâna văzută a lui Ilie Bolojan, dar și pe cele nevăzute ale lui Coldea și Kovesi, respectiv că gruparea rezerviștilor români intră vizibil pe terenul politic de la Chișinău.

Am văzut ipoteze concrete ce implică, de la o viitoare candidatură a Maiei Sandu la președinția României, pe modelul istoric al lui Cuza, până la o asistență curentă/oficializată a lui Bolojan pentru guvernarea de la Chișinău (unde Maia Sandu s-a certat cu verișoara și fina ei, prim-ministrul Gavriliță). Toate trebuie luate în seamă, deoarece par fezabile chiar și azi, dar mai ales pentru că sunt concepute în laboratorul serviciilor secrete din SUA, a căror agendă începe în 2023 cu măsuri sofisticate pentru controlul frontierei NATO, mai ales cea din stânga și dreapta Prutului. De-aici și noul refren despre care vă vorbeam anul trecut: "Haide la Prut cu grăbire / Să ne luăm cetățenie!" În #RepublicileSOROS.

Cozmin Gușă