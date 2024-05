Clubul de Presă: La mulți ani! Azi ne aniversăm!

Astăzi, în Vinerea Mare, Clubul de Presă, ultima inițativă de mare amploare și de succes a jurnaliștilor și caselor de presă, care se luptă pentru libertatea de expresie, împlinește un an de când s-a lansat.

​În acest interval scurt de timp, în paralel cu structurarea clubului, am reușit să intervenim eficient, având și rezultate, în cele mai importante situații în care, sub o formă fățișă sau disimulată a acționat cenzura. Am făcut-o conștienți că, în acest fel, apărându-ne dreptul nostru la existență, apărăm dreptul cetățenilor la informare. ​În intervalul acestui an, practic zi de zi, alți și alți membrii și alte redacții s-au adăugat comunității noastre. ​La mulți ani tuturor! Cu speranță că, la anul, cu această ocazie, vom putea organiza și un bal al presei libere.

​​​​În numele Consiliului de Onoare,

​​​​​​​​Sorin Roșca Stănescu