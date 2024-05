Donald Trump e "deținut de nenorociții de ruși". Mike Pompeo și personalul său i-au ascuns informații când era președinte SUA

Activistul politic și autorul american James O'Keefe a publicat miercuri o înregistrare video, în care susține că un oficial al CIA, Amjad Fseisi, a fost surprins în timp ce recunoștea că agenția și mai mulți oficiali, inclusiv Mike Pompeo, i-au ascuns informații lui Donald Trump când acesta era președinte.

Oficialul poate fi auzit spunând că Agenția Centrală de Informații îl monitorizează în prezent pe republican și pe fosta sa soție. Agenția de informații nu a reacționat încă la înregistrarea video, prezintă activenews.ro

O'Keefe, într-o postare pe X, a declarat că Fseisi este un manager de proiect care lucrează în cadrul operațiunilor cibernetice pentru CIA. De asemenea, el este un contractor al Agenției Naționale de Securitate (NSA) cu autorizație strict secretă care lucrează pentru Deloitte.

Fseisi, potrivit lui James O'Keefe, se afla în fața camerelor sub acoperire când a implicat "cele mai înalte niveluri ale agențiilor de informații, inclusiv personalul executiv".

"Vorbim despre director și subordonații săi, foștii directori CIA Gina Haspel. Și cred că și Mike Pompeo a făcut același lucru", poate fi auzit oficialul spunând. El mai adaugă că aceștia 'au ținut informații departe de el (Trump) pentru că știam că le va dezvălui.

Amjad adaugă în continuare că Trump este un "activ rusesc". "Există anumiți oameni care i-ar oferi o imagine de ansamblu la nivel înalt, dar nu-i dau niciodată detalii. Știți de ce? Pentru că el va divulga acele detalii. El este un activ rusesc. Este deținut de nenorociții de ruși".

Înregistrarea video îl arată pe oficialul CIA spunând că el și echipa sa îl monitorizează pe fostul președinte. "Noi monitorizăm totul. Avem, de asemenea, oameni care îi monitorizează fosta soție. Îi place să folosească telefoane cu cartelă".

El dezvăluie că CIA fură informații și intră în alte țări "așa, pur și simplu". Amjad afirmă că în prezent lucrează la Centrul de Misiune CIA în China.

"Nu facem schimb de informații între agenții", deoarece CIA este "foarte reticentă" să împărtășească informații cu NSA, care este "nepăsătoare", spune el.

BREAKING – EXPOSING THE CIA: “So the agencies kind of, like, all got together and said, we’re not gonna tell Trump…Director of the CIA would keep [information from Trump]…” A project manager working in Cyber Operations for the @CIA and an @NSAGov contractor with top-secret… pic.twitter.com/TXq8ZjJEBq