Ce a pățit un tânăr din Rusia care a scuipat pe portretul lui Putin. Ce a spus CEDO

In acest an, din pricina pandemiei, Forumul de la Davos s-a derulat in conditii de restrictii. Ciudat insa ca nici acum nu s-a vorbit despre o redresare economica planetara, ci doar de potentialul unui "conflict global" care ar duce la consecinte catastrofale. De asemenea, s-a vorbit despre pandemie si despre cum va evolua aceasta. Interesant de remarcat ce discursuri inaugurale au fost in paralel in 2021 si 2022, cele ale lui Vladimir Putin si Xi Jinping.