CIA intra in razboiul bio-cibernetic și înfiinţează un "Centru de misiune special pentru China" impotriva armelor biologice si biometrice!

In mesageria de pe Facebook a Ziuanews au inceput sa fie redirectionate de catre cititorii nostri tot mai multe mesaje despre reatii adverse de la vaccinare, pe unele dintre ele le-am prezentat in episoade anterioare. Azi prezentam cazul unui sportiv imbolnavit dupa vaccinare, ceea ce nu doresc sa se afle nici Raed Arafat, nici Valeriu Gheorghita, nici alti "apostoli ai vaccinarii" care suntin in continuare ca serurile sunt "sigure", iar Romania nu raporteaza niciun caz de reactii adverse in baza de date europeana.