Dispariția Republicii Moldova, Ucrainei și Țărilor Baltice preconizată de un senator rus. Cum se va face asta și când

In ultimile zile s-au indesit cutrremurele din zona Vrancea. Dar in acelasi timp a crescut si magnitudinea acestora fata de perioadele similare ale anului trecut. Odata cu magnitudinea, care refecta latura cantitativa a seismului a crescut si intensitatea acestora, adica modul in care cutremurul se manifesta in mediul inconjurator, cutremurele din ultima perioada fiind resimtite mai mult decat precedentele.