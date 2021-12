Editorial Reuters: Vom fi cu toții morți înainte ca FDA să publice dosarul complet al vaccinului Covid!

Înaintea unei audieri în fața unui judecător federal din Fort Worth, Texas, marți, Food and Drug Administration s-a oferit să facă publice până la sfârșitul lunii ianuarie 12.000 de pagini de date pe care s-a bazat pentru a autoriza vaccinul COVID-19 al Pfizer-BioNTech. La prima vedere, pare a fi o cantitate mare de material.



Numai că un grup de oameni de știință și medici care au dat în judecată agenția în temeiul Freedom of Information Act (Legea privind libertatea de informare) solicită aproximativ 400.000 de pagini suplimentare de informații despre aprobarea vaccinului. Conform calendarului propus de FDA - agenția se angajează să publice "minimum" 500 de pagini pe lună după publicarea inițială -, întreaga cantitate de informații ar putea fi făcută publică abia în anul 2097, scrie intr-un editorial Jenna Greene, de la Reuters.



Sau, după cum a spus Aaron Siri de la Siri & Glimstad, care îi reprezintă pe reclamanții Public Health and Medical Professionals for Transparency, în documentele din instanță, ritmul este "atât de lent încât documentele nu vor fi produse în întregime până când aproape toți oamenii de știință, avocații și majoritatea americanilor care au primit produsul Pfizer, vor fi murit de bătrânețe".



FDA, care este reprezentată de avocați ai Departamentului de Justiție, nu contestă în documentele legale că este obligată să facă publice datele despre vaccin. Singura problemă în fața judecătorului districtual american Mark Pittman, care a fost numit în funcție în 2019 de fostul președinte Donald Trump, este calendarul.



Departamentul de Justiție nu a răspuns la o solicitare de comentarii. În documentele depuse luni în instanță, acesta a sugerat că judecătorul ar putea proceda prin aprobarea ofertei sale de 12.000 de pagini și "apoi să revină asupra problemei unui program de procesare și producție pe termen mai lung cu ambele părți în februarie 2022".



Am scris luna trecută despre lupta FOIA care se pregătește, când FDA a dezvăluit pentru prima dată că ar putea dura 55 de ani pentru a produce toate documentele sensibile. Se pare că există chiar mai multe informații care răspund cererii FOIA. Reclamanții estimează că, în conformitate cu calendarul propus de agenție, ar putea dura de fapt până la 76 de ani pentru a procesa și a publica toate documentele și datele din foaia de calcul pe care le solicită.



Reclamanții doresc toate informațiile în 108 zile - același timp care, potrivit acestora, a fost necesar pentru ca FDA să aprobe vaccinul. Acest lucru este aproape sigur nerealist, deoarece materialul trebuie mai întâi să fie revizuit pentru a se asigura, de exemplu, că nu sunt dezvăluite din greșeală informații personale despre participanții la studiile clinice sau secrete comerciale.



"Este important ca FDA să efectueze o revizuire atentă, linie cu linie și cuvânt cu cuvânt, a tuturor documentelor sensibile înainte de a le produce ca răspuns la o cerere FOIA", a declarat Suzann Burk, care conduce Divizia de gestionare a divulgării și supravegherii din cadrul FDA, într-o declarație depusă la tribunal. Ea estimează că o astfel de examinare atentă durează opt minute pentru fiecare pagină. De asemenea, ea notează că biroul FDA care se ocupă de solicitările FOIA are doar 10 angajați și este copleșit și de alte sarcini.



Deci da, este de înțeles că FDA are nevoie de ceva timp pentru a produce toate documentele legate de vaccinuri. Dar 76 de ani? Arătând luptele anterioare împotriva FOIA, reclamanții aduc un argument puternic că guvernul este capabil să se miște de cel puțin 20 de ori mai repede decât 500 de pagini pe lună. De exemplu, în cazul Seife v. FDA, ei spun că agenția a fost de acord în 2020 să producă în medie 10.000 de pagini pe lună, pentru un total de 45.000 de pagini de materiale în aproximativ patru luni.

Reclamanții din acel caz au căutat informații despre procesul de testare și aprobare a unui medicament care tratează o boală neuromusculară rară - înregistrări despre care Siri scrie că sunt "substanțial similare cu cele în cauză în acest caz, multe dintre ele necesitând redactare". De asemenea, în cazul Treatment Action Group v. FDA, care se referea la aprobarea a două medicamente pentru hepatita C, agenția a produs 82.668 de pagini și 1.045 de fișiere electronice în aproximativ șapte luni, pentru o rată medie de producție de 11.800 de pagini pe lună.



De ce nu poate FDA să egaleze cel puțin aceste ritmuri de producție a documentelor privind vaccinul COVID? În documentele din instanță, DOJ susține că cererea nu justifică un tratament accelerat, "în special în lumina informațiilor abundente pe care FDA și alte agenții federale le-au făcut deja publice cu privire la vaccinul Pfizer". De asemenea, ea susține că FDA "trebuie să trateze în mod egal și corect volumul său substanțial de cereri FOIA".



Dar Siri, într-un comentariu trimis prin e-mail, a calificat drept "distopic faptul că guvernul dă miliarde de dolari Pfizer, îi obligă pe americani să ia produsul său, le interzice americanilor să îi dea în judecată pentru prejudicii, dar refuză totuși să îi lase pe americani să vadă datele care stau la baza autorizării sale". Pentru a fi clar, nu sunt interesat să arunc cu blam asupra vaccinului.

Am încredere în consensul copleșitor al oficialilor federali, statali și locali din domeniul sănătății publice, conform căruia persoanele nevaccinate au mai multe șanse de a fi infectate, spitalizate și de a muri din cauza COVID. Personal, mă simt ușurată că sunt dublu vaccinată și stimulată. Dar nu trebuie să cauți prea departe pentru a găsi oameni care sunt mult mai neliniștiți în legătură cu injecția.



Într-adevăr, mai mulți dintre reclamanți - un grup care include acum peste 200 de medici, oameni de știință, profesori, profesioniști din domeniul sănătății publice și jurnaliști din întreaga lume - au pus la îndoială în mod public eficacitatea politicilor de izolare, a mandatelor de mascare și a vaccinului în sine.



În timp ce unii membri ar putea avea propriile agende, grupul în ansamblul său s-a angajat să publice toate informațiile pe care le primește de la FDA pe site-ul său și spune că "nu ia nicio poziție cu privire la date, decât că acestea ar trebui să fie puse la dispoziția publicului pentru a permite experților independenți să își efectueze propria revizuire și analiză".



Pentru mine, problema cheie aici este buna guvernare și transparența. Prin încetinirea producției de documente, FDA alimentează suspiciunile că procesul de revizuire a vaccinurilor a fost cumva defectuos. O abordare mai bună ar fi aceea de a publica informațiile cât mai repede posibil și de a le folosi ca pe o oportunitate de a liniști îngrijorarea scepticilor în materie de vaccinuri.



Jenna Greene



Jenna Greene scrie la Reuters despre afacerile și cultura juridică, aruncând o privire largă asupra tendințelor din profesie, a fețelor din spatele cazurilor și a dramelor excentrice din sălile de judecată. Cronicar de lungă durată al industriei juridice și al litigiilor de profil înalt, ea locuiește în nordul Californiei.la Reuters