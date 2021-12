Macron si Omicron impun dictatura sanitara absoluta in Franța chiar cand Zemmour si-a anuntat candidatura cu un discurs fulminant pro-libertate!

Scriam in urma cu cateva zile despre cum s-a instaurat in Romania un Guvern Paralel si despre cum Raed Arafat a devenit conducatorul si exponentul principal al unei structuri supra-ministeriale - cum o definea chiar Alexandru Rafila la audierea sa in Parlament - un stat in stat, structurat pe scheletul Aspen Institute, condus de secretarul general adjunct al NATO, Mircea Geoana, care a preluat controlul țarii spre o dictatura absoluta sanitar-militară, intr-un guvern Ciucă militarizat. Avem acum si dovada "vizuala", prin care șeful oficial al țarii arata ca este supus al acestei structuri nu numai supra-ministeriale, dar si supra-statale.