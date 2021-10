Ministrul de Externe Bogdan Aurescu a transmis un mesaj în cadrul reuniunii Consiliului de Securitate al ONU, eveniment inițiat de Vietnam

Pana acum, specialistii au tot repetat ca varianta Delta a coronavirului este contagioasa, agresiva si ca e "destinata" in special celor nevaccinati, intrucat cei vaccinati fac numai forme usoare si nu ajung in numar mare in spitale, in vreme ce "aialalti", cei neimunizati, vor muri pe capete. Problema e ca acum apare si tulpina celor vaccinati, o "adaptare" a variantei Delta, care loveste in Marea Bitanie, de pilda, acolo unde peste 80% din populatie e asa-zis imunizata.