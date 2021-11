Ministrul german al Sănătății: "Germanii vor fi vaccinaţi, vindecaţi sau morţi până la sfârşitul iernii!"

Agentia Nationala a Medicamentului a executat rapid ordinul venit "de sus" de la Ministerul Sanatatii, dupa ce mai multi medici care apar in spatiul public propavaduind vaccinarea ca unica solutie impotriva pandemiei au facut presiune ca sa publicul sa nu mai afle ca sunt sponsorizati cu zeci de mii de euro de Big Pharma.

După ce ca autoritatile fac favoruri celor vaccinati in detrimentul celor nevaccinati, acum indeamna la avorturi masive, acordand prioritate femeilor care fac intrerupere de sarcina, in detrimentul - de pildă - bolnavilor de cancer, Iar asta, in plin scandal cu Biserica, sau cu "teoria conspiratiei" conform careia vaccinurile au fost dezvoltate pe celule de la copii avortati.