Noua perspectivă: Va prăbuși Fed Reserve piețele financiare globale pentru Marea Resetare?

Pare din ce în ce mai probabil ca Rezerva Federală a SUA și puterile globaliste să folosească creșterea dramatică a inflației ca scuză pentru a prăbuși piețele financiare din SUA și, odată cu aceasta, să prăbușească cea mai mare bulă financiară din istorie.

Creșterea enormă a inflației de la blocajele politice malițioase și trilioanele de dolari în cheltuieli de urgență, atât de către Trump, cât și de către Biden, împreună cu continuarea politicilor fără precedent ale Fed privind ratele dobânzilor aproape de zero și achizițiile de active de miliarde de dolari în obligațiuni pentru a menține bula umflată încă un pic - au pregătit terenul pentru o prăbușire iminentă a pieței. Spre deosebire de ceea ce ni se spune, acesta este deliberat și gestionat.



Întreruperile lanțului de aprovizionare din Asia până la transportul normal cu camioane în America de Nord alimentează cea mai gravă inflație din ultimele patru decenii în SUA. Scena este pregătită pentru ca băncile centrale să dărâme sistemul umflat de datorii și să pregătească Marea Resetare a sistemului financiar mondial. Cu toate acestea, nu este vorba de inflație ca de un proces misterios sau "temporar".



Contextul este esențial. Decizia de a prăbuși sistemul financiar este pregătită pe fondul măsurilor pandemice globale de mare amploare care au devastat economia mondială de la începutul anului 2020. Ea vine în momentul în care puterile NATO, conduse de administrația Biden, înclină lumea într-un potențial război mondial prin erori de calcul. Ele varsă arme și consilieri în Ucraina, provocând un răspuns din partea Rusiei. Ele intensifică presiunile asupra Chinei în legătură cu Taiwanul și poartă războaie prin procură împotriva Chinei în Etiopia și în Cornul Africii și în nenumărate alte locații.



Prăbușirea iminentă a sistemului dolarului, care va duce la prăbușirea celei mai mari părți a lumii odată cu el din cauza legăturilor de îndatorare, va veni pe măsură ce marile națiuni industriale vor intra pe deplin în autodistrugere economică prin așa-numitul lor New Deal verde în UE și în SUA și nu numai. Politicile ridicole "Zero Carbon" de eliminare treptată a cărbunelui, petrolului, gazului și chiar a energiei nucleare au adus deja rețeaua electrică a UE în pragul unor pene de curent majore în această iarnă, deoarece dependența de energia eoliană și solară, care nu este fiabilă, reprezintă o parte importantă a rețelei.

La 31 decembrie, noul guvern "verde" al Germaniei supraveghează închiderea forțată a trei centrale nucleare care generează echivalentul energiei electrice a unei întregi țări precum Danemarca. Energia eoliană și cea solară nu pot în niciun caz să umple golurile. În SUA, politicile lui Biden, denumite greșit "Build Back Better" (Construiți mai bine), au dus la creșterea recordurilor în materie de combustibil. Creșterea ratelor dobânzilor în această conjunctură va devasta întreaga lume, ceea ce pare să fie tocmai planul.



Datele false privind inflația din SUA



Încă de la începutul anilor 1970, când președintele Nixon i-a cerut amicului său, Arthur Burns, pe atunci șef al Rezervei Federale, să găsească o modalitate de a scăpa de datele lunare privind inflația de consum, dăunătoare din punct de vedere politic, care reflectau creșterea prețurilor petrolului împreună cu cele ale cerealelor, Fed a folosit ceea ce a numit "inflația de bază", ceea ce înseamnă creșteri ale prețurilor de consum MINUS energia și alimentele. La vremea respectivă, energia reprezenta un procent semnificativ de 11% din datele privind inflația. Alimentele aveau o pondere de 25%. Presto, în 1975, o creștere de 400% a prețurilor petrolului din partea OPEC și o creștere de 300% a prețului global al cerealelor din cauza recoltelor nereușite din regiunea sovietică, "inflația de bază" a scăzut semnificativ. Aceasta, în ciuda faptului că consumatorii americani trebuiau să plătească mult mai mult pentru benzină și pâine. Foarte puțini oameni adevărați pot trăi fără energie sau mâncare. Inflația de bază este o înșelătorie.



Până în 1975, Fed-ul Burns a eliminat costurile majore ale locuințelor și alți factori, lăsând un indice al prețurilor de consum care reprezenta doar 35% din coșul inițial de mărfuri măsurate. Până atunci, inflația reală de zi cu zi era scăpată de sub control. În lumea reală, benzina din SUA este astăzi cu 58% mai scumpă decât în 2020, iar în ultimele 12 luni, prețurile alimentelor au crescut în medie cu peste 6%. În prezent, indicele prețurilor de consum din SUA nu include costul de cumpărare și finanțare a locuințelor și nici cel al impozitelor pe proprietate sau al întreținerii și îmbunătățirii locuințelor. Acești factori au crescut vertiginos în toată America în ultimul an. Acum, tot ceea ce lipsește este o declarație a Fed că inflația este mai alarmantă decât credea și că a necesitat creșteri agresive ale ratelor pentru a "stoarce inflația din sistem", un mit comun al băncilor centrale devenit dogmă sub Paul Volcker în anii 1970.

Piața bursieră americană umflată



Piețele de pe Wall Street, astăzi, cu acțiuni la maxime istorice umflate, ajutate de ratele aproape zero ale Fed și de achizițiile lunare de 120 de miliarde de dolari de către Fed și de obligațiuni, se află într-un punct în care o inversare a politicii Fed, așteptată acum la începutul anului 2022, ar putea începe o ieșire de panică din acțiuni pentru a "ieși cât mai e bine". Acest lucru, la rândul său, va declanșa probabil vânzări de panică și o prăbușire a pieței cu efect de bulgăre de zăpadă, care va face ca recenta prăbușire imobiliară și bursieră din China Evergrande să pară un nimic.



De la criza financiară globală din septembrie 2008, Rezerva Federală și alte bănci centrale importante, cum ar fi BCE din UE și Banca Japoniei, au urmărit rate ale dobânzii zero fără precedent și, adesea, achiziții de obligațiuni prin "relaxare cantitativă" pentru a salva marile instituții financiare și băncile de pe Wall Street și din UE. Aceasta a avut prea puțin de-a face cu sănătatea economiei reale. A fost vorba despre cel mai mare plan de salvare din istorie a unor bănci și fonduri financiare aflate în moarte cerebrală. Rezultatul previzibil al politicilor fără precedent ale Fed și ale altor bănci centrale a fost inflația artificială a celei mai mari bule speculative a acțiunilor din istorie.



În calitate de președinte, Donald Trump a indicat în mod constant noile creșteri record ale acțiunilor S&P 500 ca dovadă a unei economii în plină expansiune, chiar dacă, ca om de afaceri priceput, știa că este o minciună. Creștea din cauza politicii de dobândă zero a Fed. Companiile se împrumutau la rate scăzute nu atât pentru a extinde investițiile în instalații și echipamente, cât pentru a-și răscumpăra propriile acțiuni de pe piață. Acest lucru a avut ca efect creșterea acțiunilor unor companii de la Microsoft la Dell, la Amazon, Pfizer, Tesla și sute de altele. A fost o manipulare pe care directorii corporațiilor, care dețineau milioane de acțiuni ale propriilor companii sub formă de opțiuni, au adorat-o. Au făcut miliarde în unele cazuri, în timp ce nu au creat nicio valoare reală în economie sau în economie.



Cât de mare este bula bursieră din SUA de astăzi? În octombrie 2008, imediat după criza Lehman, acțiunile americane erau cotate la o capitalizare totală de 13 trilioane de dolari. Astăzi, aceasta este de peste 50 de trilioane de dolari, o creștere de aproape 400% și mai mult decât dublul PIB-ului total al SUA. Numai Apple Corp. este de 3 trilioane de dolari.



Cu toate acestea, cu o lipsă masivă de forță de muncă, blocaje în toată America și perturbări uriașe ale lanțurilor de aprovizionare comercială, în special din China, economia se scufundă, iar proiectul de lege fals de "infrastructură" al lui Biden nu va face mare lucru pentru a reconstrui infrastructura economică vitală a autostrăzilor, a ploilor, a stațiilor de tratare a apei și a rețelelor electrice. Pentru milioane de americani, după prăbușirea sectorului imobiliar din 2008, cumpărarea de acțiuni a fost cea mai bună speranță pentru veniturile lor la pensie. Fed-ul pregătește o prăbușire a acțiunilor în 2022, doar că de data aceasta va fi folosită pentru a inaugura o adevărată Mare Depresiune mai rea decât cea din anii 1930, în timp ce zeci de milioane de americani obișnuiți își vor vedea economiile de-o viață distruse.



Jocul răscumpărării de acțiuni



În ultimele patru trimestre, companiile din S&P 500 au răscumpărat acțiuni proprii în valoare de 742 de miliarde de dolari. În T4 din 2021 se va înregistra probabil o creștere record a acestei cifre, deoarece companiile se grăbesc să își pompeze acțiunile înainte de o taxă anunțată de Biden asupra răscumpărărilor de acțiuni corporative. De la începutul anului 2012, companiile din S&P 500 au răscumpărat aproape 5.680 de miliarde de dolari din propriile acțiuni. Aceasta nu este o bere mică. Dinamica este atât de nebună încât, pe fondul deciziei Microsoft de luna trecută de a răscumpăra tot mai multe acțiuni, directorul general al Microsoft, Satya Nadella, a aruncat peste 50% din acțiunile sale Microsoft într-o singură zi. Dar acțiunile abia dacă s-au mișcat, deoarece Microsoft însăși era ocupată cu răscumpărarea de acțiuni. Acest lucru indică nivelul de irealitate de pe piața americană de astăzi. Cei din interior știu că este pe cale să se prăbușească. Elon Musk de la Tesla tocmai a vândut 10 miliarde de dolari din acțiunile sale, se presupune că pentru a plăti impozite.



Făcând ca piața bursieră să fie și mai vulnerabilă la o vânzare de panică odată ce va fi clar că Fed va majora ratele dobânzilor, există aproape 1.000 de miliarde de dolari în datorii în marjă, conform datelor din octombrie, datorii pentru cei care cumpără acțiuni pe bani împrumutați de la brokerii lor. Odată ce va începe un selloff major al pieței, probabil la începutul anului 2022, brokerii vor cere rambursarea datoriei în marjă, așa-numitele apeluri în marjă. Acest lucru, la rândul său, va accelera vânzarea forțată pentru a ridica apelurile în numerar.

Taper?



Se discută mult despre momentul în care Fed își va reduce achizițiile de titluri de trezorerie americane, precum și de obligațiuni ipotecare legate de stat. Aceste achiziții au fost foarte mari. De la începutul isteriei pandemiei de covăsnicii în februarie 2020, deținerile totale ale Rezervei Federale de astfel de titluri au crescut de peste două ori, de la 3 800 de miliarde de dolari la 8 000 de miliarde de dolari la sfârșitul lunii octombrie 2021. Acest lucru a menținut ratele la creditele ipotecare pentru locuințe la un nivel scăzut în mod artificial și a alimentat panica cumpărării de locuințe pe măsură ce cetățenii au realizat că ratele scăzute sunt pe cale să se încheie. Asta pe care Fed o numește "taper", reducând cumpărarea lunară de obligațiuni la zero în același timp în care crește ratele cheie ale dobânzilor, o dublă lovitură. Acest lucru este uriaș, iar sângele va curge de pe Wall Street începând cu 2022, când "taper-ul" Fed va lua avânt la începutul anului 2022, combinat cu creșterea ratelor.



Deja în noiembrie, Fed a început să reducă achizițiile lunare de susținere a pieței. "Având în vedere progresele substanțiale pe care economia le-a făcut în continuare către obiectivele Comitetului de ocupare maximă a forței de muncă și de stabilitate a prețurilor", a declarat FOMC în procesul-verbal recent. Aceasta a anunțat că reduce volumul achizițiilor de titluri de trezorerie și de titluri garantate cu ipoteci în noiembrie și decembrie.



Încă din perioada războiului din Vietnam, sub președinția lui Lyndon Johnson, guvernul SUA a manipulat datele privind ocuparea forței de muncă, precum și cifrele privind inflația, pentru a oferi o imagine mult mai bună decât cea existentă. Economistul privat John Williams, de la Shadow Government Statistics, estimează că șomajul real din SUA, departe de 4,2% raportat pentru luna noiembrie, este de fapt de peste 24,8%. După cum mai notează Williams, "creșterea inflației reflectă crearea extremă a ofertei de bani, cheltuielile federale extreme de deficit și expansiunea datoriei federale, perturbările pandemice și lipsa de aprovizionare; nu reflectă o economie supraîncălzită". Deficitele bugetare federale ating un nivel record de 3.000 de miliarde de dolari pe an și nu se întrevede niciun sfârșit.



Creșterea ratelor în această conjunctură precară va duce la prăbușirea sistemului financiar fragil al SUA și al lumii, deschizând calea unei crize în care cetățenii ar putea implora ajutor de urgență sub forma banilor digitali și a unei Mari Resetări. Este demn de remarcat faptul că fiecare prăbușire majoră a bursei americane din octombrie 1929, inclusiv 2007-2008, a fost rezultatul unor acțiuni deliberate ale Fed, mascate sub pretextul "limitării inflației". De data aceasta, pagubele ar putea fi epocale. În septembrie, Institutul de Finanțe Internaționale, cu sediul la Washington, a estimat că nivelul datoriei globale, care include datoria guvernamentală, a gospodăriilor, a companiilor și a băncilor, a crescut cu 4,8 trilioane de dolari, ajungând la 296 trilioane de dolari la sfârșitul lunii iunie, cu 36 trilioane de dolari peste nivelul de dinaintea pandemiei. Din această sumă, 92.000 de miliarde de dolari sunt datorate de piețele emergente precum Turcia, China, India și Pakistan. Creșterea ratelor dobânzilor va declanșa crize de neplată pe tot globul, deoarece debitorii nu vor mai putea plăti. Această situație a fost creată în mod deliberat de băncile centrale, în frunte cu Fed, de la criza din 2008, prin împingerea ratelor dobânzii la zero sau chiar negative.

F. William Engdahl

sursa: journal-neo.org

F. William Engdahl este consultant în domeniul riscurilor strategice și conferențiar, este licențiat în politică la Universitatea Princeton și este un autor de best-seller despre petrol și geopolitică, în exclusivitate pentru revista online "New Eastern Outlook".