Alexandru Rafila, candidat la Primăria Capitalei. Victor Ponta a batut palma azi la ora 14,00 cu reprezentantul OMS pentru Romania. Gabriela Firea se pregateste sa-si faca bagajele si i se plange lui Pandele

Alexandru Rafila va fi candidatul Pro Romania la Primăria Capitalei. Azi, la ora 14,00, reprezentantul OMS pentru Romania a batut palma cu Victor Ponta in sediul partidului. De fata a mai fost si Nicu Banicioiu, care se va ocupa, alaturi de o intreaga echipa, de candidatura lui Rafila.

Reprezentantul României la Organizația Mondială a Sănătății, una dintre figurile emblematice din perioada pandemiei de Covid-19, face, astfel, un pas important către politică. Medicul Alexandru Rafila, președintele Societății Române de Microbiologie şi reprezentantul României la Organizația Mondială a Sănătății (OMS), are o imagine bună în România acestor zile și ar putea fi alegerea surpriză a lui Victor Ponta pentru a ocupa fotoliul pe care stă acum Gabriela Firea (PSD).

Din informatiile Ziuanews, Gabriela Firea a intrat in panica la aflarea vestii si i-a spus unui apropiat aflat la ea in birou: "De aia nu m-au lasat pe mine sa fac testarea in Bucuresti si de aia m-a atacat Rafila cand am vrut si a zis ca testele mele sunt proaste si ca nu recomanda si l-au blocat si pe Cercel (n.r. - Adrian Streinu-Cercel, care a fost exclus din echipa oficiala anti-covid)". Dupa care a facut o criza de isterie caracteristica firii sale, incepand sa planga... Sursele noastre ne-au mai informat ca dupa ce s-a mai linistit, a dat un telefon: "Ai auzit ca nenorocitul de Ponta il pune pe Rafila sa candideze la Primarie impotriva mea?! Ce ma fac, Tati?!" (n.r. - "Tati" e apelativul lui Florentin Pandele in familie, sotul Gabrielei Firea, primarul de Voluntari). Dupa care a continuat: "Ce o sa vedem? Zici c-o sa vedem! P-ăsta il voteza lumea, ca cica i-a scapat de covid!..." De unde intelegem ca Gabriela Firea e pe cale sa-si faca bagajele.

Victor Ponta, dupa intalnirea cu Alexandru Rafila: "Săptămâna viitoare o să ne anunțăm candidații la București şi în restul ţării. Am avut o discuție, dupa cum stiti, si cu Robert Negoiță şi am discutat foarte multe despre ce putem face pentru Bucureşti ca să venim cu nişte oameni şi cu nişte proiecte de modernizare a Bucureştiului. O să prezentăm și persoanele, săptămâna viitoare, nu pot sa va zic nimic concret despre Alexandru Rafila, decat ca m-am intalnit cu el si am vorbit si despre asta, daca a acceptat sau nu o sa vedem saptamana viitoare, ca are ragaz sa se gandeasca in week-end. Sigur ca eu m-as bucura sa imi dea vestea cea mare luni, sunt sanse mari..."

Sursele Ziuanews afirma, insa, ca Alexandru Rafila a acceptat de fapt sa fie candidatul la Primaria Capitalei, dar Victor Ponta doreste sa mai pastreze suspansul. In cazul in care Rafila n-ar fi acceptat, Victor Ponta ar fi mizat pe amânarea alegerilor din 27 septembrie. Președintele Pro România a discutat despre acest subiect și cu liderul PSD, Marcel Ciolacu, dar si cu liderul ALDE, Calin Popescu Tariceanu. Acum, insa, cu Rafila candidat, Pro Romania merge in plin la alegeri.