Ana Birchall către Stelian Ion: "Dacă puneaţi mâna pe carte, aflaţi că furtul intelectual este pedepsit de lege!"

Fostul ministru al justiţiei Ana Birchall atrage atenţia că proiectul cu care „se laudă” actualul ministru al Jutiţiei, Stelian Ion, a fost elaborat de ea şi lăsat în minister încă din anul 2019. Birchall spune că nu există proiecte de lege redactate de actualul ministru al Jutiţiei.

Fostul ministru a publicat şi imagini pentru a certifica "veridicitatea afirmaţiilor" şi "penibilul exerciţiu de PR al lui Stelian Ion", spune Birchall. "Tocmai mă pregăteam să îl felicit public pe domnul ministru Stelian Ion că şi-a asumat şi a promovat un act normativ elaborat de mine în 2019, (un act normativ extrem de important pentru acordarea cetăţeniei române care stopa riscul de fraudă în acordarea cetăţeniei române prin instituirea obligativităţii apostilării documentelor şi a depunerii cererilor online de exemplu), când observ că Ministrul ZERO iar se laudă cu ce nu-i aparţine! Pentru că... e ZERO", a transmis Birchall pe Facebook, alături de mai multe imagini.

Ea a ecplicat că actualul ministru „induce ideea ca el a rezolvat ceva important când, în realitate, proiectul de lege privind modificarea acordării cetăţeniei române cu care se laudă este lăsat de mine în minister din toamna anului 2019. Noroc cu memoria instituţională a MJ! Cum de altfel domnul Stelian Ion a găsit în minister mai multe proiecte importante ale predecesorilor săi şi pe care, în loc să le promoveze spre adoptare, le ţine în sertar. Obsedat fiind doar de PR personal cu desfiinţarea declarativă şi nu faptică a SIIJ, domnul Stelian Ion mai scoate câte un proiect de lege din sertarul în care ţine de atâtea luni proiecte de lege găsite deja redactate în MJ. Că deh, dintre cele ale domniei sale, nu prea are ce. De ce? Simplu: pentru că nu există", a transmis Birchall pe Facebook.

„Mă bucur că am scris de ceva vreme şi public despre proiectul de lege privind cetăţenia română şi importanţa adoptării lui. Altfel, trolii şi postacii cu acelaşi punctaj penibil de partid m-ar fi acuzat de atacuri gratuite la adresa ministrului ZERO. Sunteţi disperat domnule ministru Zero? Vine scadenţa? Tot e bine! Pentru că sunteţi astfel nevoit să scoateţi proiecte găsite de-a gata în minister! Trec peste lipsa de fair play, lipsa de eleganţă şi necolegialitatea gestului dvs. de a vă aroga munca mea, de a vă cocoţa pe munca mea fără să acordaţi credit... dacă puneaţi puţin mâna pe carte, aflaţi că furtul intelectual este nu numai ruşinos, dar este şi pedepsit de lege. Apropo, de ce din prima zi v-aţi delegat TOATE atribuţiile privind Autoritatea Naţională pentru Cetăţenie, domnule Stelian Ion, deşi este un domeniu atât de important, inclusiv în ceea ce priveşte securitatea României", a mai transmis fostul ministru.