Basescu despre Firea: "Impostoarea profund corupta a inaugurat o bucatica de pod intre blocuri si s-a umflat in pene ca sa-i pacaleasca pe bucuresteni"

Traian Basescu, candidat la Primaria Capitalei din partea PMP, isi ataca dur contracandidatii, pe Gabriela Firea si pe Nicusor Dan:

"Doamna Firea a promis că va fi dezbatere dacă... Ziua de sâmbătă a fost ziua penibilului maxim pentru Gabriela Firea. Impostoarea profund coruptă a reuşit să întreacă orice măsură a penibilului inaugurând o bucăţică de pod care se opreşte între blocuri, fiind departe de a realiza legătura dintre Splaiul Independenţei şi autostrada Bucureşti-Piteşti.

Impostoarea a făcut ce ştie ea mai bine. S-a umflat în pene cu o lucrare neterminată încercând să păcălească pe imagine unde televiziunile bine împrietenite pe bază de publicitate data de impostoare nu au filmat capătul neterminat al podului.

Şi pentru că impostoarea plătitoare de publicitate din bani publici are tupeul cât casa, a declarat lucrarea ca fiind "cea mai mare din ţară". Desigur, nicio televiziune n-a îndrăznit să-I spună că la Brăila se construieşte un pod peste Dunăre.

Mulţumită că i-a mai păcălit încă odată pe bucureşteni, impostoarea coruptă a anunţat public că este gata să se întâlnească într-o dezbatere publică despre Bucureşti cu orice candidat care are făcut testul PCR şi testul pentru depistarea consumului de droguri. O ce veste minunată!

Am alergat îndată la laboratoare şi în regim de urgenţă mi-am făcut analizele. Azi o pot informa pe doamna Gabriela Firea că mi-am făcut ambele teste pe care le solicită şi că ambele sunt negative.

Doamnă Firea, în aceste condiţii eu vă propun public o dezbatere în doi, iar dacă Nicuşor Dan vrea să vină este cu atât mai bine pentru electorat.

Vă propun ca dezbaterea să fie organizată în sala de consiliu a PMB. Noi doi sau trei stăm la masa de prezidiu iar presa în sală.

Vă propun ca fiecare din noi să primească la început un timp de 15 minute în care să-şi prezinte programul, după care să lăsăm presei trei ore pentru întrebări adresate alternativ fiecărui candidat.

De asemenea vă propun ca pe timpul dezbaterii să ne adresăm fiecare 3 sau 4 întrebări despre program.

Moderatorul ar trebui să fie un representant al societăţii civile cu preocupări pentru problemele Capitalei.

Pentru a da şanse maxime ca această dezbatere să fie acceptată de dumneavoastră, sunt dispus să accept orice sugestie rezonabilă pe care o faceţi.", a scris Traian Basescu pe Facebook.