Burduja are idei putine, dar fixe! Tarife în funcţie de orele la care se consumă energia electrică - proiect avansat de ministrul Energiei

Ministrul Energiei afirmă că susţine aplicarea de tarife orare, în aşa fel încât să fie încurajat consumul atunci când există energie ieftină şi multă. Sebastian Burduja precizează că, la nivel naţional, există numeroase contoare inteligente, iar acolo unde aceste aparate de măsurare există, poate fi implementat un proiect pilot până la finalul acestui an.

„Legat de tarifele orare, eu plec de la un principiu: nu e totuna să consumi energie electrică la orele de prânz cu a consuma energie electrică seara. Asta e o realitate de care nu putem să scăpăm. Şi atunci, în mod normal, mecanismele de piaţă, mecanismele de stimulare a consumatorilor ar trebui să fie în oglindă cu acest principiu. Deci, personal susţin această idee. Se poate implementa pe termen scurt, să vedem. Noi am avut discuţiile astea cu operatorii de distribuţie.

E adevărat că într-o perioadă în care există, încă până la 1 iulie, compensarea plafonarea, nu se putea trece la un asemenea sistem şi acesta a fost feedback-ul pe care operatorii l-au dat constant. Dar după această etapă, cred că trebuie să ne punem în serios problema şi, deci, să avem demand side management. O fac şi alte state de la vest de noi şi e normal să ne punem şi în această problemă", a afirmat ministrul Energiei.

„Trebuie să avem o pilotare, să vedem cum ar merge acest sistem şi dacă putem să-i motivăm pe români, pe consumatorii casnici să consume energia atunci când ea este abundentă şi deci şi ieftină. (...) Cred că până la finalul anului un asemenea pilot poate fi făcut, nu este un lucru atât de complicat şi din discuţiile pe care le-am avut, operatorii de distribuţie au fost foarte deschişi", mai spune Burduja.

Ce nu spune Burduja, dar o spun cei din domeniul Energiei este ca acest sistem scumpeste de fapt curentul electric la nivel national. Iar in lunile de vara este dezastru pentru ca in perioada cand este consum maxim si, deci, foarte scump, atunci merg de pilda aerele conditionate, care in general nu functioneaza noaptea cand energia este ieftina. In acelasi timp, restul consumatorilor electrici functioneaza la maxim la orele de varf pe magistralele energetice. Singurul avantaj ar fi ca udatul grdinilor cu pompe electrice de irigatii se poate face si noaptea.