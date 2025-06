Burduja sare la omor in stil mafiot: "Nici nu știi cu cine te-ai pus!" Fostul șef CNCIR a intrat in război cu ministrul Energiei!

Cristinel Sorin Efta a răspuns la acuzațiile de amenințare lansate de Sebastian Burduja, ministrul Energiei, sâmbătă seara pe Facebook. Fostul președinte al Consiliului de Administrație al CNCIR a declarat că nu consideră că l-a amenințat pe ministrul Energiei.

„Nu l-am amenințat, nu se consideră amenințare. (...) Dacă domnul ministru consideră că l-am amenințat, să facă plângere penală, așa cum a spus în postarea de pe Facebook. Eu chiar nu am nicio problemă. Eu doar i-am atras atenția că nu a procedat corect prin amânarea punctelor de pe ordinea de zi", a declarat Cristinel Sorin Efta, pentru Gândul.

Întrebat dacă îi pare rău pentru mesajele pentru care le-a trimis, acesta a precizat că nu. „Nu mă înțelegeți greșit, deoarece domnul ministru nu a procedat corect, deoarece statul român a încasat dividende din munca mea, iar eu nu mi-am luat indicatorii de performanță. Nu este o sumă colosală, e o sumă modică", a spus Cristinel Sorin Efta.

Sebastian Burduja a publicat mai multe mesaje primite de la Cristinel Sorin Efta, pe care a precizat că le consideră amenințătoare. Ministrul susține că amenințările au venit după ce Ministerul Energiei nu a aprobat plata componentei variabile în 2024, adică bonusul de performanță. Cristinel Sorin Efta a expus propria variantă a poveștii. Acesta îl acuză pe Sebastian Burduja că a amânat aprobarea dividendelor pentru membri CA ai CNCIR.

„Domnul Burduja, în anul 2023, când am avut aprobarea situațiilor financiare, a aprobat decât dividendele pentru statul român, iar pentru membri Consiliului de Administrație a amânat pentru o ședință ulterioară AGA. (...) În august 2023, eu am publicat în Monitorul Oficial o nouă ședință AGA pe care dânsul a întrunit-o și a amânat această decizie în continuare. Eu i-am spus doar că având o amânare în 2023, așa a procedat și în 2024. Am avut AGA pe 29 luna aceasta prin care reprezentantul în AGA spune că amână indicatorii Consiliului de Administrație și ai directorilor cu contract de mandat. (...) Acum, spune că în 2024 au fost două legi care se bat cap în cap. Corect. Dar în 2023 de ce a amânat de două ori AGA și nu a luat o hotărâre? Eu am făcut o acțiune în instanță. Dosarul se află pe rolul Tribunalului București, fără termen", a declarat Cristinel Sorin Efta.

Acesta a mai precizat că l-a sunat pe Sebastian Burduja înainte de a îi trimite mesajele, însă acesta din urmă nu a răspuns. „După aceea am vorbit cu dânsul. M-a sunat, i-am explicat care este situația și dânsul a spus că nu se face vinovat, nu știe ce hotărâri s-au luat în AGA. Mie îmi e greu că dânsul nu a văzut hotărârea AGA care s-a ținut pe 29 (n.r. mai)", a spus Cristinel Sorin Efta.

Întrebat de ce i-a spus lui Sebastian Burduja să moară înecat precum fiica sa, fostul președinte CA al CNCIR a avut un răspuns halucinant. „Domnule reporter, deci eu am muncit în această companie. Eu, de loc, sunt din Drobeta Turnul Severin și am venit în București la ședințele de CA poate și de 2-3 ori pe săptămână", a spus acesta.

În momentul în care a fost întrebat dacă faptul că a muncit justifică un asemenea limbaj și comportament, Cristinel Sorin Efta a continuat. „Dar am muncit, domnule reporter. Domnul ministru nu distinge între oamenii care muncesc și cei care stau degeaba", a adăugat acesta. De asemenea, acesta a comentat și mesajul în care îi spune lui Sebastian Burduja că și-a cumpărat locul de ministru. Cristinel Sorin Efta a precizat că aceasta nu a fost o acuzație.

„Nu l-am acuzat că și-a cumpărat locul de ministru. I-am zis doar că sper ca pentru buna exercitare și funcționare a Ministerului Energiei, să nu mai ocupe un loc în viitorul cabinet. Eu consider că domnul ministru nu și-a dat toate diligențele și toate cunoștințele pentru buna dezvoltare a Ministerului Energiei. Domnul ministru are niște lacune. (...) Nu-l acuz de unele măsuri pe care le-a luat, îl acuz doar în activitatea pe care a desfășurat-o față de CNCIR", a declarat acesta.

În ceea ce privește invocările în mesaje ale unor persoane politice, Cristinel Sorin Efta a menționat că nu a dorit să îl intimideze pe ministru. „Eu i-am explicat care e situația, de unde ne cunoaștem, pentru că eu cu dânsul am mai avut niște întâlniri și i-am explicat de unde și până unde", a explicat acesta. De asemenea, acesta a dorit să ofere clarificări și în ceea ce privește dosarul DIICOT invocat de Sebastian Burduja în postarea sa de pe Facebook.

„Domnul ministru Burduja face o mare confuzie prin care spune că dosarul doamnei Ioana Timofte se află în instrumentare. Nu, dosarul se află pe rol la Curtea de Apel și o să primească termen. (...) Nu este corect față de noi, care am fost în Consiliul de Administrație, care nu am avut nici măcar nimic, n-am fost nici suspecți față de ce s-a întâmplat acolo cu Ioana Timofte", a spus Cristinel Sorin Efta.

Ministrul Energiei Sebastian Burduja susține că a fost amenințat de fostul președinte al CA al Companiei Naționale pentru Controlul Cazanelor, Instalațiilor de Ridicat și Recipientelor sub Presiune (CNCIR). Cristinel Sorin Efta însă neagă acuzațiile.

„Când respecți legea și nu ești de acord cu sinecuri, „intervenții" și bani nemeritați - asta pățești. Am primit astăzi aceste mesaje de la domnul Cristinel Sorin Efta, președintele CA al CNCIR în perioada 1 februarie 2020 - 28 august 2024, companie care, în 2023, a fost prinsă de procurorii DIICOT pentru faptul că, „în cursul lunii mai 2020, funcționari din cadrul CNCIR au constituit un grup infracțional organizat în scopul săvârșirii infracțiunii de delapidare (însușirea unor sume de bani din patrimoniul companiei). În această modalitate, grupul infracțional organizat a reușit delapidarea bugetului instituției cu suma totală de 9.699.480,08 lei, provenind din 485 achiziții publice (fictive) de bunuri (din categoriile: papetărie și birotică, curățenie și igienă, materiale de construcții, accesorii electrice și alte produse consumabile)", arată procurorii DIICOT", a scris sâmbătă pe Facebook Sebastian Burduja.

Acesta spune că amenințările vin după ce ministerul ar fi refuzat o plată. „Domnul Efta este supărat și mă amenință direct pentru că ministerul nu a aprobat plata componentei variabile în 2024 - bonusul de performanță. Asta s-a întâmplat din două motive: pentru că este un dosar penal în curs, vizate fiind faptele penale din cadrul CNCIR, comise în timpul mandatului dânsului ca președinte; și pentru că, de la finalul anului 2023, legea interzice componenta variabilă pentru membrii CA-urilor companiilor nelistate", adaugă Burduja.

El susține că acesta nu este singurul mesaj de acest gen pe care îl primește „pentru că fac ordine în energie". „Nu îmi este frică de amenințări și voi depune plângere penală pentru ultraj. Iar pentru restul lucrurilor pe care le-a scris domnul Efta, Îl rog pe Dumnezeu să îl ierte", mai arată Sebastian Burduja. „Arzăte-ar focul să te ardă de nemernic", „Să se aleagă praful de tine și familia ta", „Nici nu știi cu cine te-ai pus" sau „De azi mă lupt să nu mai faci parte din noul guvern", sunt o parte dintre mesajele pe care Burduja le-a publicat în postare și pe care i le atribuie fostului președintele CA al CNCIR.

DIICOT arăta într-un comunicat din 25 mai 2023 că procurorii au dispus reținerea a 12 inculpați cercetați pentru săvârșirea infracțiunilor de constituire a unui grup infracţional organizat, delapidare cu consecinţe deosebit de grave şi spălarea banilor. „În cauză s-a reținut că, în cursul lunii mai 2020, funcționari din cadrul C.N.C.I.R. S.A. (companie cu capital integral de stat aflată în subordinea Ministerului Energiei) au constituit un grup infracțional organizat în scopul săvârșirii infracțiunii de delapidare (însușirea unor sume de bani din patrimoniul companiei)", se spune în comunicat.

Conform acestuia, mecanismul infracţional a presupus efectuarea de achiziții fictive de bunuri de la societăți controlate de membrii grupului infracțional sau apropiate de acesta prin atribuire directă în platforma SEAP.

„Bunurile/produsele nu au fost efectiv livrate, însă contravaloarea acestor achiziții a fost achitată de companie, sumele de bani fiind retrase în numerar de la ATM sau de la ghișeele unităților bancare și distribuite ulterior între membrii grupului infracțional organizat. Ulterior, pentru a scădea din gestiunea companiei stocul de bunuri astfel achiziționate, acestea erau eliberate în consum către departamentele/serviciile din cadrul CNCIR - structura centrală sau către unitățile subordonate - Sucursale regionale și Puncte de lucru teritoriale. În această modalitate, grupul infracțional organizat, care a acționat din mai 2020 până în prezent, a reușit delapidarea bugetului instituției cu suma totală de 9.699.480,08 lei, provenind din 485 achiziții publice (fictive) de bunuri (din categoriile: papetărie și birotică, curățenie și igienă, materiale de construcții, accesorii electrice și alte produse consumabile)", arătau atunci procurorii.