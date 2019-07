Calin Popescu Tariceanu, atac dur la adresa lui Klaus Iohannis: ''Un activist politic in vesta rosie''

Membrii ALDE au decis ca liderul Senatului, Calin Popescu Tariceanu, este cea mai buna varianta pentru a fi candidatul partidului la alegerile prezidentiale.

„Am avut o discutie cu colegii mei, o lunga dezbatere in care le-am prezentat cateva dintre consideratiile care au stat la baza deciziei de a ma inscrie in aceasta cursa electorala. Le multumesc foarte mult colegilor pentru increderea pe care mi-au acordat-o. Acest lucru implica din partea mea o uriasa responsabilitate fata de ei, dar si cei care isi pun speranta in candidatura mea. Ma refer la simpatizanti si care cred ca o astfel de candidatura e o solutie buna pentru viitorul Romaniei".

„In ultimele zile, toata scena politica a fost invadata de informatii referitoare la candidaturi, aliante si asa mai departe. Dupa cum stiti, a existat o veche discutie in cadrul coalitiei cu privire la desemnarea unui candidat comun. Ar fi trebuit desemnat pe baza unor elemente, unor date obiective, adica rezultatele sondajelor. Aceste rezultate indica cateva lucruri foarte clare. In primul rand, dintre alegatori, peste 59% considera ca e utila o candidatura comuna. Peste 80% dintre alegatorii PSD si ALDE considera ca aceasta candidatura comuna ar trebui sa fie legata de persoana mea. Pentru ca trebuie sa avem o candidatura care sa intruneasca cele mai mari sanse de succes la viitoarea batalie pentru alegerile prezidentiale. La discutiile pe care le-am avut cu cei din PSD am primit acelasi raspuns, ca PSD e un partid prea mare ca sa nu aiba propriul candidat. Fara indoiala, PSD e un partid mai mare ca ALDE, dar a nu avea propriul candidat nu inseamna ca partidul e mai mic. In PSD isi propun mult prea putin. Vor sa aiba un candidat care sa ajunga in turul II, dar nu-si pun problema de a castiga alegerile. Noi ne dorim mai mult, ne dorim sa castigam alegerile. I-am spus doamnei Dancila ca acest lucru s-ar putea face realizand o coalitie in trei. Si Victor Ponta ar fi fost de acord sa realizam o coalitie in trei care sa sustina candidatura mea. Dar PSD isi doreste candidat propriu. Nu putem decat sa luam act de acest lucru", a declarat Calin Popescu Tariceanu.

„Eu cred, in pofida faptului ca actualul presedinte are primul loc in sondaje, el poate fi infrant in final. Alegerile nu sunt neaparat alegeri de partid, cum sunt in cazul alegerilor locale sau parlamentare. Aici cetatenii aleg o persoana care poate sa intruchipeze cat mai mult din aspiratiile lor, de a reprezenta Romania intr-un anume fel. Avand in vedere cum a reprezentat actualul presedinte Romania in cei aproape 5 ani de mandat, nu cred ca merita sa i se acorde un al doilea mandat. De la inceput si-a abandonat rolul de mediator si a devenit un fel de activist politic in vesta rosie la manifestatiile de strada. A inchis ochii sau chiar a incurajat abuzurile procurorilor, nu a fost capabil sa-i promoveze interesele Romaniei in cadrul Consiliului European. Nu a facut nimic, decat vizite externe costisitoare. Nu am avut un presdinte care s-a distins macar prin actiunile de politica externa. Nu am observat alte lucruri remarcabile".

Tariceanu a mai spus ca, in ciuda deciziei PSD de a avea un candidat propriu, decizie pe care o regreta, va continua sa aiba o relatie corecta cu partidul.

„Am vazut care e decizia celor din PSD, regret lucrul acesta, dar vom continua sa ramanem parteneri corecti in coalitia de guvernare. Voi face toate eforturile sa duc o campanie corecta si cu o atitudine de respect fata de doamna prim-ministru, asa cum acord respect si celorlalti candidati", a adaugat seful ALDE.