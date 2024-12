Candidatul comun zice că nu există nicio legătură între el și partidele de la guvernare. Crin Antonescu și-a anunțat demisia din PNL

Noiua coaliție guvernamentală, formată din PSD, PNL, UDMR și minoritățile naționale, a anunțat astăzi asumarea unui candidat comun la alegerile prezidențiale de anul viitor, în persoana lui Crin Antonescu. Fostul lider al liberalilor a spus că a acceptat propunerea partidelor de a fi candidatul comun la alegerile prezidențiale viitoare.

„Nu atât dânșii m-au convins, cât situația în care ne aflăm. Am stat 10 ani departe de politică. Aproape 10 ani au trecut de la o alegere perfect liberă, când am considerat că mandatul meu politic s-a încheiat. Am părăsit politica în mod transparent, fără nimic dubios sau neclar în spate, chiar dacă, în acest timp, au fost oameni care au încercat să țese legende negre. Mi-a fost bine în acești 10 ani, nu mi-a lipsit politica. Astăzi, însă, mă întorc, pentru că suntem într-o situație ieșită din comun, pe care puțini și-ar fi putut-o imagina. Este o situație critică, iar dacă forțe politice importante, precum și numeroși oameni din societatea civilă, cred că pot contribui, sunt la dispoziția lor" a afirmat Crin Antonescu.

Întrebat dacă este de părere că ar putea exista riscul de a diviza voturile prin două candidaturi - ce a sa și cea anunțată de Nicușor Dan, lăsând loc extremiștilor să câștige, Crin Antonescu a spus că e liber să candideze oricine.

„Poate să candideze oricine, este un drept legitim. Bazele și opțiunile electorale fundamentale - pro sau contra occidentalismului, democratice sau extremiste - se vor împărți natural. Nu poate nimeni impune un singur candidat. Cele patru grupuri politice care s-au unit în acest demers au ajuns, de bună voie, la ideea unui singur candidat. Sigur, este doar o intenție anunțată; nu avem încă un calendar precis al alegerilor. Am văzut, de exemplu, că domnul Funeriu și-a anunțat candidatura. Cred că și doamna Lasconi consideră că este îndreptățită să candideze, având în vedere scorul bun pe care l-a obținut anterior. Este o competiție deschisă, iar tactica electorală poate fi stabilită doar la nivel de partid sau grup de partide", a mai spus Antonescu.

Întrebat dacă are încredere că PSD va trage pentru el în campania electorală, prezidențiabilul coaliției de guvernare a spus că 'va trage sigur'.

„Mai întâi, trebuie clarificate raporturile dintre mine și aceste partide, inclusiv PNL, din care fac parte formal în continuare. Dacă această candidatură va deveni oficială, voi demisiona din partid. Este vorba despre forțe politice semnificative, care au format un guvern de coaliție și care au obținut o majoritate a voturilor. Ele consideră că sunt potrivit să reprezint o anumită unitate. Însă nu există nicio altă legătură între mine și partide. Acestea au programe politice proprii, un guvern și o activitate guvernamentală în care eu nu am niciun rol sau responsabilitate.

Eu voi reprezenta un program personal de candidat, care va fi sau nu agreat. Am încredere în toți cei care reprezintă ceva pe scena politică, indiferent de culoare sau orientare. Vorbim de oameni serioși, dar nu este treaba mea să măsor cât de mult vor trage aceste partide pentru mine. Dincolo de aceasta, implicarea notabililor locali contează, însă s-a dovedit că, cel puțin la alegerile prezidențiale, decizia este, în proporție de 95%, în mâinile alegătorilor. Prezidențialele sunt ceva special pentru români, iar acest lucru se confirmă din nou acum", a mai spus Crin Antonescu.