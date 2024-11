Ce avere are Călin Georgescu - "candidatul de pe Tik-tok" de la alegerile prezidențiale

Candidatul de pe Tiktok, așa cum a fost denumit Călin Georgescu, candidatul independent care a luat fața tuturor adversarilor la prezidențiale, are o avere mică în comparație cu sumele care, potrivit unor surse, s-ar fi investit în capmpania pe care acesta a dus-o pe rețelele sociale.

Călin Georgescu, cea mai mare surpriză a alegerilor prezidențiale 2024, care va ajunge în turul doi din 8 decembrie, deși a fost aproape invizibil în campania electorală, nu deține în proprietate o casă. Potrivit declarației de avere de pe site-ul BEC, Călin Georgescu deține un teren intravilan în Brașov, o mașină Toyota Yaris și are în conturi bancare 264.000 de euro pe care îi ține la banca maghiară OTP. Georgescu nu are datorii, iar în ultimul an a câștigat 72.000 de lei ca profesor la Universitatea din Pitești.