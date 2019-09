Ce sfaturi ii da Adrian Nastase Vioricai Dancila: Cum sa obtina majoritate in Parlament

Adrian Nastase, fost prim-ministru si fost presedinte PSD, o sfatuieste pe Viorica Dancila cu privire la mutarile necesare pentru obtinerea unei noi majoritati in Parlament. Nastase sustine ca PSD poate sa redevina un "magnet" pentru parlamentari, in special de la ALDE si Pro Romania.

"In ultima vreme, in perspectiva alegerilor prezidentiale, scena politica s-a faramitat. Si pe zona de dreapta dar, mai ales, pe zona de stanga. Sunt posibile viitoare coagulari? Eu sper ca da. Sesiunea parlamentara, care se deschide astazi, va muta, in mod substantial, atentia mass media - si deci ale opiniei publice - de la temele obsesive ale vacantei la subiecte politice. Inclusiv la cele externe, in masura in care Brexitul poate genera efecte negative pentru romanii plecati in Marea Britanie. Parlamentul, cu geometria sa variabila, va da raspunsuri privind stabilitatea guvernamentala dar si in legatura cu derapajele institutionale care au permis abuzuri si crime de genul Caracal.

Pentru PSD, sabia motiunii de cenzura a devenit periculoasa. Solutia, in opinia mea - parasirea politicii ezitarilor, a nehotararii. Sunt necesare decizii chirurgicale, adoptarea unor politici clare, numirea unor oameni competenti in posturi importante, la partid si la guvern. In felul acesta, PSD poate redeveni un „magnet" care sa atraga „fragmente" dizidente, grupuri care si-au anuntat candidati „independenti" etc", scrie Adrian Nastase pe blog.