Ce știe Ciolacu și nu spune despre eliminarea lui Călin Georgescu din cursa prezidențială: "Nu sunt îndreptăţit să fac publice mai multe informaţii"

Preşedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat că nu este îndreptăţit să facă publice anumite înformaţii, după ce a fost întrebat dacă sunt probe concrete pentru eliminarea din cursa pentru funcţia de preşedinte al României a lui Călin Georgescu.

"Nu sunt cel îndreptăţit să răspund la această întrebare. Nu sunt nici îndreptăţit să fac publice mai multe informaţii. Aşa funcţionează un stat de drept. Eu nu sunt magistrat, nici judecător, nici procuror, nici membru al CCR, nici membru la BEC. Eu am spus o părere politică. Nu am vorbit pe scenă din poziţia de prim-ministru, am vorbit din funcţia de preşedinte al PSD. Am spus, când nimeni nu poate fi oprit arbitrar, trebuie să existe dovezi care să fie prezentate. Mai mult, există o tensiune în societate. Dacă ne facem că nu o vedem... nu o rezolvă Victor Ponta, cu candidatura lui sau nu. Tensiunea în societate e destul de mare. În momentul în care românii încep iarăşi să se despartă, unii pro, unii contra, nu cred că ne dorim acest lucru. Atunci am făcut un apel ca lider politic, adevărul trebuie spus cât mai repede", a declarat Marcel Ciolacu, duminică, după Congresul extraordinar al PSD.

Întrebat dacă în strategia alături de Crin Antonescu ia în calcul candidatura lui Călin Georgescu, Marcel Ciolacu a explicat că nu este el coordonatorul campaniei electorale a lui Antonescu. "Domnul Crin Antonescu nu a făcut apel la mine de a fi şef de campanie sau consultant. Ceea ce mi se pare corect. Am avut o discuţie, mă plătiţi să fiu prim-ministru, să îmi văd de actul de guvernare, domnul Bolojan să preia şi acest rol de şef de camoanie. Am intrat pe strategie. Dacă aş candida, aş lua în calcul pe toţi cei care au anunţat că vor candida", a spus Ciolacu. Întrebat, de asemenea, dacă în cazul în care Călin Georgescu va ajunge preşedinte, va coabita cu acesta sau va demisiona din funcţie, Marcel Ciolacu a precizat că va avea un dialog extraordinar cu viitorul preşedinte al României, Crin Antonescu. "Nu vă răspund, e o presupunere. Voi avea un dialog extraordinar cu viitorul preşedinte al României, domnul Crin Antonescu", a spus Ciolacu.