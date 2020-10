Cererea PSD de renumarare a voturilor pentru Primaria Sectorului 1 a fost respinsa de BEC cu 6-5

Biroul Electoral Central este asteptat sa anunte vineri rezultatele finale ale scrutinului din Capitala. Cererea PSD de renumarare a voturilor de la Biroul Electoral al Sectorului 1 a fost respinsa. Dupa o sedinta de cateva ore, s-a hotarat ca voturile nu vor mai fi renumarate.

"Cererea de renumarare a fost respinsa cu 6 la 5. Desi exista temei legal pentru aceasta, s-a invocat ca nu exista temei legal, nu se mai da eficienta dispozitiilor legale, nu se mai da eficienta dispozitiilor hotararilor Biroului Electoral Central.

Astazi, Biroul Electoral Central a dat o circulara prin care a dat posibilitatea Birourilor Electorale de Circumscriptie sa reverifice, aceasta reverificare tocmai asta presupune, renumararea pentru a vedea exact ce este in saci. Din pacate, votul a fost politic", a declarat Anca Dunca, reprezentant PSD in Biroul Electoral de Circumscriptie.

Solicitarea privind reluarea alegerilor la Sectorul 1 fusese adresata BEC de PSD, iar intre argumentele pe care se baza cererea era si inregistrarea din sala unde erau sacii de vot, aparuta in spatiul public. Voturile nu vor fi renumarate nici in sectoarele 2 si 5 si nici in judetul Calarasi, pentru ca nu sunt indeplinite criteriile procedurale in acest sens.

Biroul Electoral Central a emis joi o circulara pentru aplicarea unitara a legii in procesul de reverificare a datelor inscrise in procesele-verbale privind consemnarea rezultatelor votarii la alegerile locale din 27 septembrie, ca urmare a numeroaselor cereri de renumarare a buletinelor.