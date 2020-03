Chichirău candidează la Primărie. Intră Bodea în joc pentru funcția de șef al CJ?

Discuţiile pentru candidatura la Consiliul Judeţean se poartă în jurul a două nume: Daniel Şandru şi Silviu Gurlui. O a treia variantă ar putea fi Marius Bodea, plecat din PNL. Și poziţiile eligibile pe listele de consilieri sunt disputate intens.

Cosette Chichirău va fi candidatul USR-PLUS pentru fotoliul de primar al Iaşului. Surse din cadrul alianţei ne-au declarat ieri că cele două partide sunt pe punctul de a se înţelege în acest sens. Deblocarea negocierilor a venit în contextul în care PLUS a propus ca Liviu Iolu, desemnat, iniţial, candidat al acestei formaţiuni la Primăria Iaşi, să devină şef de campanie al alianţei. În schimb, PLUS a solicitat mai multe locuri eligibile pe lista comună pentru Consiliul Local. Negocierile nu au fost încă finalizate, ambele partide urmând să discute în birourile de conducere propunerile care au fost făcute la o reuniune din weekend, mediată de conducerea centrală.

Potrivit aceloraşi surse, singurele puncte „fierbinţi" de negociere au mai rămas nominalizarea candidatului USR-PLUS la şefia Consiliului Judeţean (CJ) şi stabilirea listelor pentru Consiliul Local şi CJ. În ambele situaţii sunt probleme, cele două partide nereuşind încă să se pună de acord asupra numărului de locuri eligibile care vor reveni fiecărei formaţiuni.

La şefia CJ, USR lăsase, iniţial, drumul liber pentru Daniel Şandru (candidatul PLUS), dar, în weekend, filiala condusă de Cosette Chichirău a avut un vot intern în urma căruia a fost desemnat Silviu Gurlui drept candidat al USR pentru preşedinţia CJ. Ulterior acestui vot, USR şi PLUS s-au pus la masa negocierilor, iar liderii centrali au mediat discuţiile. O altă întrebare care rămâne de actualitate este dacă Marius Bodea, recent demisionar din PNL, va face pasul spre USR. Într-o astfel de situaţie, surse din cadrul alianţei spun că Bodea ar putea fi candidatul alianţei la şefia CJ.

Un astfel de scenariu l-ar putea îngrijora pe candidatul PNL Costel Alexe la şefia CJ, în contextul în care Alexe a fost cel care a militat pentru aducerea primarului Mihai Chirica în PNL şi tragerea pe „linie moartă" a lui Bodea în rândul liberalilor. O candidatură din partea USR-PLUS a lui Bodea la şefia CJ ar putea duce la o fragmentare puternică a votului în municipiu şi Zona Metropolitană şi nu este exclus ca lupta dintre Alexe şi Bodea să ducă la câştigarea şefiei CJ de către candidatul PSD, Maricel Popa.

PLUS l-a propus pe Iolu şef de campanie

Revenind la situaţia negocierilor din USR-PLUS, potrivit surselor ZDI, propunerea ca Iolu să fie şef de campanie a venit chiar din partea PLUS Iaşi. „S-a făcut această propunere pentru a debloca negocierile, dar încă nu a fost aprobată de cele două partide", ne-au declarat surse din cadrul alianţei.

În ceea ce priveşte lista pentru Consiliul Local, sursele ZDI spun că USR şi PLUS negociază primele 10 poziţii, deşi eligibile vor fi 8, maxim 9 mandate. În context, PLUS ar fi cerut 4 candidaţi eligibili, în timp ce USR le-a oferit 3 poziţii în primele 10 locuri.

La Consiliul Judeţean, este o situaţie asemănătoare: PLUS vrea ca Daniel Şandru să fie candidatul pentru şefia CJ şi două mandate în deliberativ. În schimb, USR a contraofertat cu Silviu Gurlui candidat la CJ şi trei locuri eligibile pentru PLUS în deliberativul judeţean. Negocierile au provocat frământări la nivelul birourilor de conducere ale celor filiale: formaţiunea care va ceda va avea mai puţini reprezentanţi în alegeri pe locuri eligibile.

„Războiul" sondajelor

O „armă" pe care ambele formaţiuni vor să o folosească în negocieri vizează rezultatele unor sondaje. Atât USR, cât şi PLUS au cercetări sociologice în desfăşurare. Până acum, pe surse, au „transpirat" câteva rezultate de la USR, cu menţiunea că acestea sunt parţiale şi au o marjă de eroare de 4%.

Conform surselor ZDI, firma angajată de USR a testat mai multe scenarii, inclusiv cel în care USR şi PLUS ar merge separat la alegerile locale. Într-un astfel de caz, rezultatele pentru PLUS sunt aproape irelevante: pe judeţul Iaşi, USR are 14%, iar PLUS sub 2%. În schimb, rezultatele sunt mai bune pentru cele două partide în alianţă: USR-PLUS are, pe judeţul Iaşi, un scor de 20% faţă de 32% al PNL şi 14% al PSD. La parlamentare, USR-PLUS ar obţine 24%, PNL 28% şi PSD 15%. Singurele partide cu şanse să mai treacă pragul electoral, conform rezultatelor parţiale obţinute de ZDI, sunt Pro România şi ALDE.

Totuşi, în aceste zile, sursele ZDI spun că şi PLUS va anunţa un sondaj la Iaşi, iar scorul electoral pentru formaţiunea condusă de Dacian Cioloş va fi mai mare decât în sondajul USR.

După ce vor fi analizate ambele cercetări sociologice, cele două formaţiuni vor ajunge la un acord privind şefia CJ şi componenţa listelor la consilieri locali şi judeţeni, termenul pentru stabilirea acestor lucruri fiind 21 martie.