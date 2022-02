Claudiu Târziu, despre relația cu George Simion: "Suntem și vom rămâne frați întotdeauna"

Copreședintele AUR Claudiu Târziu a declarat joi, la Antena 3, întrebat care este relația sa cu George Simion, copreședinte AUR, că sunt „într-o frăție" și nu au ce să-și reproșeze unul celuilalt.

Târziu a spus că el și Simion au opinii diferite pe multe subiecte, acest lucru fiind firesc din moment ce nu trăim în totalitarism.

„Dezbateri e firesc sa fie, dar nu exista posibilitatea ca de la dezbateri interne sa se ajunga la un conflict. Nu e niciun fel de problema la noi in partid si nu stiu de unde aceste speculatii. Suntem si vom ramane frati intotdeauna, in slujba proiectului AUR. Suntem ca la inceput intr-o fratie clara si transparenta, nu avem ce sa ne reprosam unul celuilalt. Mergem pe drumul nostru, sa ajungem la guvernare. Sunt multe subiecte in care avem opinii diferite sau nuantate", a declarat Târziu.