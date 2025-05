Claudiu Târziu a luat foc după ce Cristoiu l-a acuzat că sparge mișcarea suveranistă: Influencer oportunist, pensionat

Claudiu Târziu îl face praf pe jurnalistul Ion Cristoiu! Fondatorul AUR s-a dezlănțuit după ce jurnalistul a acuzat că ar vrea să își facă partid ca să dezbine mișcarea suveranistă în România. Târziu spune că Ion Cristoiu e un oportunist.

"Fostul ziarist Ion Cristoiu mă acuză într-o postare pe rețelele de socializare că aș susține o campanie împotriva mișcării suveraniste. Eliberat de constrângerile deontologiei jurnalistice odată cu pensionarea, influencerul Ion Cristoiu nu mai dă voie faptelor, argumentelor și adevărului să strice senzaționalul unor dezvăluiri extrase din imaginația autorului. În nota informativă publicată pe rețeaua X, Ion Cristoiu mă acuză că divulg în presa dușmănoasă informații confidențiale din perioada în care am fost membru AUR.

După ce și-a asigurat publicul că Nicolae Ciucă va fi președintele României, apoi că Marcel Ciolacu va fi câștigătorul alegerilor, sau Călin Georgescu va fi lăsat să candideze ș.a.m.d., domnul Cristoiu scoate încă o idee fixă pe tarabă: Claudiu Târziu, agentul coaliției progresiste. Dacă Ion Cristoiu are impresia că "am dat din casă", așa cum foarte elegant se exprimă în postarea publicată, îl invit să dea niște exemple din aparițiile mele publice, așa cum ar trebui să facă orice reporter cu un minim standard editorial".

"A trecut prea puțin timp de la perioada în care Ion Cristoiu îi desființa, prin aceleași metode "jurnalistice", pe protejații săi de astăzi, ca să-mi pun problema onestității sale. În vremurile acelea, eu munceam în umbră și încasam din plin toate săgețile lansate împotriva "extremiștilor". Nu eu am slăbit mișcarea suveranistă, ci liderii providențiali care au luat-o pe persoană fizică și au folosit-o ca trambulină pentru ambițiile de mărire, în aplauzele analiștilor și experților care le-au hrănit egoismul și le-au luat și mințile pe care le mai aveau, în plin delir electoral. Oportunismul cu care Ion Cristoiu se pune astăzi în slujba mișcării suveraniste arată că spiritul negustoresc rămâne mereu tânăr, chiar dacă penița nu mai alunecă pe hârtie la fel de ușor ca altă dată".

„Domnul Claudiu Târziu e un naiv, un neinițiat. Vrea să rupă mișcarea suveranistă. Scopul de rupere a mișcării suveraniste este scopul principal al sistemului. Atunci presa sistemului îl cultivă pe Claudiu Târziu. Nu că e el deștept. Până acum eu nu am văzut să se înghesuie televiziunea lui Oancea, care l-a sprijinit pe Nicușor Dan. (...) De ce e cultivat? Pentru că e căutat de coțofene, de presa militralizată si el se bucură că e invitat la B1, A3, el pe care nu îl invita nici „canalul Dunărea Marea Neagră" să vorbească. Îl cheamă doar ca să dea in mișcarea suveranistă. El bucuros că e chemat și produce ce ii cere. Televiziunile astea sunt ca fetele de pe șoseaua de centură. Ele zâmbesc, dar in spate se află tariful. Îl cheamă doar ca să dea si mai mult în Călin Georgescu si in George Simion", a declarat Ion Cristoiu, într-o analiză publicată pe platforma X.", sustine Cristoiu.

„Nicușor Dan si Claudiu Târziu nu doar că fac un cuplu în cultivarea de către presa militralizată de pe liste, miluită, dar pozițiile lor sunt aproape identice. Și Nicușor Dan si Claudiu Târziu duc o cruciadă împotriva AUR, a lui George Simion și a lui Călin Georgescu. Claudiu Târziu, care până nu de mult timp a fost șef pe la AUR, susține că vrea să facă o platformă conservatoare, care să cultive familia...deci un partid. Când vrei să faci un partid, un ziar, o televiziune, spui cui dracu mă adresez eu? Cine mă cumpără pe mine, că pe piață sunt deja ziare, care este nișa mea, ținta mea. Partidul lui Claudiu Târziu cui se adresează? Ce nevoie e în România de un partid ca al lui Târziu? Nu e nicio nevoie. Mișcarea AUR, POT și SOS acoperă în întregime electoratul antisistem, antisoroșist, să îi zicem suveranist", a mai subliniat Cristoiu.