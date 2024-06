De ce PSD se opune taxării suplimentare a microîntreprinderilor (P)

Oficialii de la Bruxelles cer înăsprirea regimului de taxare pentru microîntreprinderi, similar celui din zona offshore. Guvernul Marcel Ciolacu și-a asumat public ca în anul 2024 să nu existe creșteri de taxe și impozite care să-i împovăreze pe români şi mediul de afaceri și continuă dialogul cu Comisia Europeană. La nivelul țării noastre, microîntreprinderile sunt cel mai mare angajator și realizează aproximativ o treime din profitul net din economie.

„S-au luat deja anumite măsuri (n.r. legate de microintreprinderi) în primul și în primul rând pentru că ele au fost trecute în PNRR. Ele sunt trecute în Jalonul 206, care este în cererea de plată numărul 3, și deja au venit anumite semne de întrebare. Și am mai anunțat public că este o problemă cu Jalonul 206, cu microîntreprinderile, pentru că, Comisia consideră că nu am luat toate măsurile pentru a închide această zonă, unde ei consideră că este o impozitare mult prea lejeră pentru o țară de mărimea României. De obicei, cer sistem de impozitare care se face în zona de offshore-uri... Sunt într-un dialog cu Comisia și încercăm să găsim soluțiile cele mai bune. Cu adevărat, dacă nu ajungem la un acord România riscă să piardă 500 de milioane euro pentru neîndeplinirea acestui jalon", este poziția exprimată public de Premierul Ciolacu.

Cerințele Comisiei Europene s-au lovit de opoziția fermă a premierului

Reprezentanții Bruxelles-ului au propus Executivului modificare plafonului de 500.000 de euro a cifrei de afaceri și impozitarea suplimentară a microîntreprinderilor. Guvernul PSD urmărește protejarea acestui segment important al mediului de afaceri autohton deoarece s astfel de măsură ar afecta profund economia românească. Deși microîntreprinderile generează doar 12% din cifra de afaceri totală din economie, reprezintă 93% din numărul total de companii.

Microîntreprinderile, mai profitabile decât marile companii

În prezent, definirea unei microîntreprinderi este făcută prin pragul de 500.000 de euro pentru cifra de afaceri anuală. O valoare considerată esențială pentru a permite unei companii să crească. Cota de impozit aplicabilă este de 1%, respectiv 3% dacă pe parcursul unui trimestru veniturile depășesc 60.000 de euro sau acestea sunt realizate din activități încadrate pe codurile CAEN menționate de Legea 296/2023, precum cele din IT, HoReCa, juridice, medicale.

În plus, microîntreprinderile angajează un sfert din forţa de muncă locală și se dovedesc a fi chiar mai profitabile decât marile companii, realizând peste o treime din profitul net total din economie. Circa 830.000 de firme de tip microîntreprindere sunt pe plan local, dintre care 622.000 de companii au cifra de afaceri mai mare ca zero. Acestea realizează venituri totale de 309 miliarde lei.

