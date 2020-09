"Demenzza totala" unde nu te astepti: Cine este, de fapt, "asasinul politic" al PNL?!

In urma scandalurilor locale legate de candidatura reprezentantului PNL la Primaria Slatina, liberalul Mario de Mezzo risca sa devina un soi de Nicusor Dan de provincie. Acesta este acuzat de catre contracandidati ca e un "liberal vopsit", un traseist politic care si-a facut stagiul la PSD. Dar si de multe altele, dupa cum se va vedea in cele ce urmeaza, De Mezzo ajungand dintr-un cvasi-necunoscut un personaj-cheie, care pare sa "descuie" mai multe uși in spatele carora se afla oameni ai puterii din interiorul si exteriorul Romaniei.

De altfel, chiar liberalii au avut mari dubii in ceea ce-l priveste pe De Mezzo. El s-a inscris in PNL cu mai bine de un an si jumatate in urma, la filiala sector 1 din Bucuresti, dupa ce a devenit un "specialist" in comunicare, adus in partid pe filiera oculta a lui Ludovic Orban, care, mai apoi, l-a plimbat - ca pe urs - pe mai toate posturile de televiziune ca sa-si dea cu parerea. De Mezzo a sperat chiar ca va candida la primaria Sectorului 1, dar acolo i s-au pus bete-n roate de catre Tanase Stamule, care a amenintat cu dezvaluiri-bomba partidul, drept pentru care chiar liderul de sector Sebastian Burduja a intervenit pe la Orban ca sa calmeze spiritele. Orium, lucrurile aveau sa se transeze dupa ce liberalii au cedat sectorul 1 catre useristi.

Dupa scandalul intern, Orban i-a promis lui De Mezzo ca il propune la primaria Slatina (el provenind din acest oras), asta pe la inceputul anului 2020, dupa care, prin martie - surpriza! - se anunta in presa ca liberalii vor avea alt candidat pentru capitala judetului Olt. Numai ca Mario De Mezzo, din joly-joker, devine un soi de hopa-mitica, in august Orban decide sa-l puna din nou pe lista si-l sacrifica pe seful liberal local, Liviu Voiculescu, cel care ar fi avut sanse reale sa castige primaria din Slatina.

Lui Voiculescu i se promite, la schimb, o pozitie in Consiliul Judetean Olt. Voiculescu iese "prajit" din aceasta "mutare" a lui Orban, deoarece, initial, el era candidat la primaria Slatina si, de rezerva, ocupa in paralel si pozitia a doua la CJ Olt pe lista liberalilor, prima pozitie fiind a lui Ion Voicu. Numai ca listele s-au definitivat, au fost depuse, asa ca dupa ce Voiculescu a fost retras de la candidatura primariei si (re)inlocuit peste noapte cu De Mezzo, liderul PNL Slatina a ramas pe pozitia a doua si cu buzele umflate, asa ca nu mai are nici sansa de a deveni presedintele CJ. Ca sa nu se supere, dupa aceasta sarada, seful cel mare al liberalilor i-a promis lui Liviu Voiculescu un super-loc de parlamentar, numai ca nu se stie daca pandemia de Covid nu va duce la suspendarea alegerilor parlamentare. Leapșa, carevasazica!

De Mezzo devine un "incurca-i drace" in mijlocul oltenilor! Ca atare, multa lume s-a intrebat: "Ce-i cu De Mezzo asta? De unde a aparut el si de ce Orban joaca asa de prost pe mana lui? De ce incurca el treburile in Slatina si in Judetul Olt?" Caci, Slatina fiind un oras "roșu" este evident ca De Mezzo nu are sanse la primaria locala, dar dezbinand partidul si oportunitatile electorale, PNL risca sa piarda chiar totul in Olt.

Si, colac peste pupaza, ca sa demonstreze pana la capat cat de prost gestioneaza Orban treburile politice, el decide sa-l numeasca pe Mario De Mezzo ditamai seful ORDA, institutia care se ocupa cu drepturi de autor. Aici e vorba despre un alt scandal care mocneste, cu implicatii din partea scriitorilor, actorilor, cantaretilor si altor artisti, dar despre asta vom vorbi in alt episod al telenovelei slatinene.

Se vede, cu ochiul liber, ca nu se cunoaste care e "steaua" lui De Mezzo. E cand la primarie, e cand sef la ORDA, e cand la Slatina, cand la Bucuresti. Basca faptul ca "inunda" posturile de televiziune ca mare strateg si comunicator liberal. Practic, De Mezzo e in tot si in toate, iar Orban bajbaie haotic prin noaptea minții!

Presa locala l-a asemanat pe De Mezzo, in aceasta situatie, cu un "asasin politic" (daca nu si economic, tinand cont de miza financiara locala pentru liberali), iar un comentator l-a numit chiar "Demenzzo", afirmand ca liberalii au ajuns la "demenzza totala". Speculatiile sunt multiple, o parte a mediei sustine ca Mario De Menzzo ar fi sprijinit pe linie externa de catre rusi, care-l vor pe langa ALRO Slatina al lui Oleg Deripaska (oligarhul lui Putin) si ca Orban ar fi primit "ordin" de la Kremlin. O alta parte a presei din Slatina sustine ca "acest De Mezzo, aparut din neant, este sustinut chiar de mafia italiana, cu mari interese locale". Sigur, acest gen de speculatii trebuie privite cu precautie.

Ceea ce este cert este ca Mario De Mezzo si-a pornit activitatea politica la PSD, a trecut mai apoi pe la Fundatia Principesa Margareta, de unde a plecat pe usa din dos, pe internet exista comentarii ca a fost ceva de natura financiara, iar Casa regala a preferat, ca sa nu iasa un scandal monstru, sa afirme ca a fost vorba despre "o despartire amiabila".

Dupa acest episod pesdisto-liberalul devine sef de comunicare la Schweighoper, mare firma de taiere de lemne si despadurire din Romania, austriecii fiind cei ce rad munti si dealuri intregi de conifere. Referitor la "momentul Schweighoper", tot analistii media locali sustin pe posturile de televiziune oltene ca in realitate De Mezzo nu este nici al rusilor, nici al italienilor ci al austriecilor si al nemților, infiltrat spre a avea o ascensiune politica in Romania si ca nu Orban este "taticul lui" ci chiar Klaus Iohannis, care i-a ordonat lui Orban sa-l propulseze. N-ar fi, deci, Putin, ci ar fi Merkel!

Noua, insa, ni se pare ca lui de Mezzo i se pune pe cap o palarie prea mare, cu toate ca, admitem, e greu de explicat - inclusiv de catre "cititorii in stele" - de ce e pus pe aceasta traiectorie politica, cu ascendent in Palatul Victoria.

Ar mai fi de spus ca De Mezzo si-a scos din CV ca a fost sef de imagine si comunicator la Scheighoper dupa ce a inceput scandalul cu austriecii si, culmea, si-a promovat pe pagina sa de internet un ONG care se opune taierii padurilor, ceea ce trebuie sa recunoastem este de o ipocrizie maxima! Bineinteles, ca sa incheiem traseul lui De Mezzo, dupa pesedisti, fundatia regala, jefuitorii de lemne, cu o raita pe la o editura, el ajunge - cum ziceam - la liberali, unde traieste ca-n sanul lui Avraam, su mai precis, ca la sanul lui Orban!

Si daca tot am vorbit ba de rusi, ba de italieni, ba de nemti, sa consemnam si latura maghiara a lui De Mezzo, care - cum spuneam - e si plurivalent: a facut teologia, dreptul, e specialist in IT, a fost sef de comunicare, sef de editura, sef de ONG, sef de fundatie, ca sa ajunga si sef peste drepturile de autor, plus politician, plus multiplu candidat, numai multiplu campion mondial si olimpic n-a fost, desi nu e timpul pierdut (sa recunoasteam ca are toate calitatile unui spion de serviciu secret, ceea ce, ridica iarasi mari semne de intrebare in privinta infiltrarii acestuia in diverse medii, mai mult sau mai putin acoperite). Revenind la unguri sa completam, in incheiere, cu ceea ce se scria in saptamanalul "Catavencii":

"Se spune că principalul susținător în partid al domnului De Mezzo ar fi Gigel Sorinel Știrbu, deputat de Olt și fost ministru al Culturii. Doar că domnul De Mezzo se ferește de orice asociere cu domnul Știrbu, cel puțin în public, pentru că Știrbu ar avea o imagine proastă ca fin al lui Tăriceanu. Totuși, pe cei doi îi leagă cel puțin studiile din tinerețe. Mario De Mezzo, înainte de a se apuca de Drept, a absolvit Institutul Teologic de la Budapesta, așa cum Gigel Sorinel Știrbu a absolvit Seminarul Teologic și Facultatea de Teologie din Craiova, Știrbu a și profesat ca preot, o vreme, despre domnul De Mezzo neexistând astfel de informații. Se știe însă că, în afară de posturile de conducere ocupate ba la Fundația Principesa Margareta, ba la Habitat for Humanity, Mario De Mezzo a mai fost, la începutul actualului mileniu, membru PSD și consilier al lui Gheorghe Păunescu, primarul PSD al Slatinei până în 2004. A mai fost și director de comunicare la Schweighofer Holtzindustrie, dar a început să se rușineze de funcția asta, precum și de cea de consilier al unui pesdist și de studiile teologice, așa că și le-a șters din CV. (...) De Mezzo, liberal 100%, a primit un post mai mult decât călduț la Autoritatea Națională pentru Cetățenie, unde a fost uns vicepreședinte. Nu mult, două luni, din aprilie 2020 până în iunie 2020. După care a fost dat jos. Nu pentru că intrase în dizgrație, ci pentru că partidul avea nevoie de un șef la ORDA, Oficiul Român pentru Drepturile de Autor. Și l-a găsit pe acest șef în persoana domnului De Mezzo, care i-a devenit, tot din iunie 2020, director general, cu un venit lunar de peste 15.000 de lei."