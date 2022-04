Deputatul acuzat că a urcat beat la tribuna Parlamentului se scuză: Cică i se trage de la un accident cu trotineta!

Deputatul ieşean a apărut în Parlament având un discurs întortocheat, fiind acuzat că înainte de discurs ar fi consumat băuturi alcoolice. El se apără cu argumente de ordin medical.

Declaraţia politică susţinută la mijlocul lunii aprilie de către deputatul Filip Havârneanu a stârnit controverse, după ce politicianul ieşean a apărut la tribuna Parlamentului fiind într-o stare care a generat confuzie. Unii dintre colegii lui susţin că acesta consumase băuturi alcoolice, însă a insistat să facă acea declaraţie în care a povestit despre ceea ce a văzut în Ucraina, într-o vizită făcută de alţi trei politicieni români. În urma apariţiei filmării şi a informaţiilor conform cărora Filip Havârneanu ar fi venit beat în Parlament, deputatul a transmis o declaraţie prin care susţine că în această perioadă ia mai multe calmante, în urma unui accident de trotinetă care i-a generat dureri de spate.

„În urma unui accident pe care l-am avut în urmă cu două săptămâni, în drum spre Parlament, trebuia să rămân 21 de zile la pat, având unele leziuni care se pot dovedi medical de altfel, însă fiind un om de acţiune, nu am ascultat medicul. Nu am putut abandona sarcinile din Legislativ, activitatea de voluntariat de la Vama Sculeni şi deplasarea la Kiev, Irpin şi Bucha. Pentru a face faţă tuturor solicitărilor, am rezistat în această perioadă cu calmante, pentru a putea rămâne în picioare", a transmis deputatul ieşean. Acesta a mai adăugat că prestaţia sa se datorează şi stării emoţionale în care se află după vizita în Ucraina.

„Este adevărat că prestaţia mea de la pupitrul Parlamentului nu a fost cea mai bună, deşi înţeleg aşteptările pe care oamenii le au de la mine. Oboseala acumulată pe durata deplasării în Kiev, zilele în care nu m-am hrănit şi nu am dat corpului pauza de refacere şi-au spus cuvântul, într-o intervenţie pe care, e adevărat şi eu mi-o doream altfel. Medicamentele care mă ajută să nu clachez de durere fizică, dau şi ele de asemenea o stare de moleşeală şi somnolenţă, efecte pe care am crezut că pot să le ignor. Pe de altă parte, ceea ce am trăit, văzut şi simţit în oraşele masacrate m-a zguduit emoţional, nimeni nu este de piatră. Sunt momente în care, poţi să vii cu un discurs excelent şi totuşi, să nu îţi găseşti cuvintele", a mai spus Filip Havârneanu.