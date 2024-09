Desemnarea lui Nicolae Ciucă ca prezidențiabil PNL, o shaorma cu de toate: gafe, ode grotești și citate din legionari (P)

Votat în unanimitate drept candidat oficial al PNL în cursa pentru Palatul Cotroceni, Nicolae Ciucă a răspuns laudelor liderilor liberali cu un discurs în care a alăturat citatelor din liderii legionari atacuri la adresa partenerului de coaliție, PSD, ca și a altor partide și candidați înscriși deja în cursa prezidențială.

Congresul PNL de la finalul săptămânii trecute pare că a avut o singură linie directivă și anume disocierea de PSD, actualul partener de guvernare. În timpul discursurilor liderilor liberali de la Palatul Parlamentului, președintele PNL, Nicolae Ciucă, se afla alături de Premierul Marcel Ciolacu în zonele afectate de inundații.

Spre exemplu, Ciprian Ciucu, primarul sectorului 6, a spus că partenerul de alianță "a fost întotdeauna adversarul nostru natural" și a punctat că indiferent de rezultatul alegerilor ar alege cu dragă inimă opoziția.

Mario De Mezzo, președinte PNL Slatina, l-a avut în vizor pe candidatul PSD în cursa pentru Cotroceni, afirmând că "într-o lume normală, Marcel Ciolacu nu ar avea ce să caute candidat la prezidențiale", în timp ce Alina Gorghiu, ministrul Justiției, a clamat: "Am bătut PSD măr în 2014 și vom face același lucru și în acest an".

Liderii liberali, ode la adresa lui Ciucă

Luările de cuvânt în absența au fost și ode dedicate fostului General, menite să sporească încrederea membrilor și simpatizanților din țară în candidatura acestuia, în ciuda rezultatelor extrem de slabe din sondajele de opinie și a riscului de a nu intra în turul doi. Din discursurile liderilor PNL nu au lipsit, de asemenea, afirmații pline de emfază menite a puncta calitățile lui Nicolae Ciucă.

"Domnul Nicolae Ciucă este cel mai frumos preşedinte uman pe care l-a avut vreodată România", a spus președintele Consiliului Județean Botoșani, Valeriu Iftime.

Emil Boc, primarul Clujului, a ținut să-l completeze. "Cu Nicolae Ciucă președinte, românii vor fi în siguranță pentru că el va ști să ne apere, așa cum a făcut toată viața. Dragi liberali, trebuie să știm că niciun lider nu poate câștiga singur - de la Alexandru Macedon, la Napoleon, au câștigat având o armată în spate...PNL are resursa politică și omul potrivit pentru a câștiga alegerile de anul acesta. Suntem in play off, dar jucăm pentru Liga Campionilor și vreau să văd atitudine de învingători", a punctat Boc.

Nicolae Ciucă se disociază de PSD

Discursul susținut de Nicolae Ciucă după ce s-a alăturat delegaților prezenți la Congresul PNL a mers pe aceeași linie, liderul liberal numindu-și partenerii de coaliție comuniști.

"PNL e un partid viu, cu istorie și tradiție, cu oameni de calitate. Un partid care a realizate marile reforme, un partid cu conștiință și valoare...Reperele politice constante au rămas mereu două, pe scena politică românească: urmașii Partidului Comunist și noi, liberalii", a spus Nicolae Ciucă.

Președintele PNL a sugerat că susținătorii partidului nu privesc cu ochi buni colaborarea cu PSD și a susținut că vrea o alianță de dreapta după alegerile din decembrie.

"Petrec mult timp în contact cu oameni și vă spun că cei care ne privesc cu neîncredere se gândesc la colaborarea cu PSD... O spun clar, ne dorim să facem o coaliție cu partidele de dreapta. Aceasta a fost mereu prima noastră opțiune și așa va fi", a precizat, în discursul său, Nicolae Ciucă.

Un istoric acuză: Ciucă a citat din Zelea Codreanu

În discursul său, Nicolae Ciucă pare să fi greșit audiența și și-a trădat doctrina politică. Acesta și-a completat alocuțiunea și un citat de sorginte legionară, din Corneliu Zelea-Codreanu. Asocierea este cu atât mai greu de înțeles cu cât însuși liderul de la acea vreme a liberalilor a fost asasinat în 1933 pentru că a decis desființarea Gărzii de Fier. Istoricul Julius Constantinescu este cel care a făcut public acest moment, printr-o postare pe rețelele sociale.

"La Congresul PNL de ieri care l-a desemnat candidatul partidului la prezidențiale, generalul Nicolae Ciucă a avut în discursul său și un mic moment aproape poetic menit să emoționeze asistența național-liberală. Iată citatul: "România este de fapt o adâncă solidaritate între românii care au fost, românii de azi și românii care se vor naște".

Întâmplarea face ca tema mea de doctorat să fie chiar Garda de Fier, deci am picat pe subiect. Sunt exact gândurile exprimate de Codreanu în "Pentru legionari", vol. I, apărut la Sibiu în 1936 la Editura "Totul pentru Țară" (ce frumos, chiar în capitolul "Democrația împotriva Neamului"):

"Când zicem neamul românesc, înțelegem: toți românii vii și morți, care au trăit de la începutul istoriei pe acest pământ și care vor mai trăi și în viitor. Neamul cuprinde:

1. Toți românii aflători, în prezent, în viață.

2. Toate sufletele morților și mormintele strămoșilor.

3. Toți cei care se vor naște români."

(Zelea-Codreanu, Corneliu, Pentru legionari, Timișoara, Editura Gordian, 1993, pg. 423)

Sigur, mă îndoiesc că Nicolae Ciucă știa asta (el scrie cărți, nu citește), dar măcar consultanții care i-au scris discursul ar fi trebuit să știe. Să-mi amintiți să le trimit o invitație când o să fac un atelier de istorie despre Mișcarea Legionară", a scris Julius Constantinescu pe Facebook.