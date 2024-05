Ședință de Guvern la Brașov după 102 ani după ședința de guvern a lui Ionel Brătianu. Premierul Marcel Ciolacu a laudat administrația liberală a județului Brașov

Pentru prima dată de când a fost investit Guvernul Ciolacu acesta a făcut o ședință nu în Palatul Victoria ci la Brașov "în semn de respect pentru una dintre cele mai puternice zone de dezvoltare ale României", după cum a precizat premierul Marcel Ciolacu. Acesta reliefat realizările excepționale ale echipei liberale de la conducerea județului Brașov. Au mai susținut declarații ministrul Dezvoltării Adrian Veștea dar și ministrul Sorin Grindeanu.

"Marcel Ciolacu: Bună ziua. Am vrut să facem astăzi ședința de Guvern la Brașov, în primul rând în semn de respect pentru una dintre cele mai puternice zone de dezvoltare ale României. Județul Brașov este campionul absolut în ceea ce privește creșterea economică la nivel național. În ultimii doi ani, acest județ s-a dezvoltat de două ori mai repede decât restul țării, având o creștere economică de 11.6%, față de media națională de 6,8%.

Avem aproape 200 de mii de salariați care produc zi de zi valoare adăugată în acest județ. Pentru prima dată, PIB-ul, adică producția pe locuitor în județ, a crescut cu 50% față de 2020, ajungând la un nivel record de 20 de mii de euro. Pe scurt, județul Brașov este astăzi un model de succes care a știut să se adapteze noilor realități economice, să producă mult mai mult și să facă, astfel, uitată așa-zisa glorie a fostelor fabrici comuniste.

Cu certitudine, nu există o baghetă magică pentru a dezvolta un județ. Există, însă, investiții din buget și din fonduri europene. Iar aici avem investiții în infrastructura locală, în educație și sănătate de peste 3 miliarde de lei. Actualul ritm de dezvoltare este fără precedent în istoria României. Iar rolul actualului Guvern este să mențină acest ritmul. Câtă vreme vom face investiții, atât județul Brașov, cât și întreaga țară, se vor dezvolta susținut! Astăzi aprobăm indicatorii tehnico-economici pentru sectorul Cristian- Ghimbav din Autostrada Ploiești-Brașov. Chiar dacă vorbim despre doar 5 kilometri de autostradă, aceștia sunt foarte importanți pentru a face legătura atât cu Autostrada Brașov-Făgăraș, cât și cu bucata Râșnov-Cristian, inaugurată în 2020. Este, de fapt, un nou pas în construcția Autostrăzii București-Brașov, atât de așteptată de noi toți.

De altfel, dezvoltarea infrastructurii rutiere care asigură legătura județului Brașov cu alte regiuni ale țării a fost abordată integrat de actualul Guvern. Tocmai de aceea, putem vorbi în prezent de construcția Autostrăzii Sibiu- Făgăraș, care asigură accesul acestui județ, atât cu Vestul României, dar și cu statele din Vestul Europei. Toate contractele au fost semnate în mandatul actualului ministrul al Transporturilor, Sorin Grindeanu, iar acum sunt în fază de implementare.

Importantă este și conexiunea între Transilvania și Moldova, iar aici Autostrada Brașov- Bacău, A 13, joacă un rol esențial. În scurt timp, contractul pentru completarea Studiului de Fezabilitate va fi semnat, ceea ce permite să avem o perspectivă clară și predictibilă pentru construcția acestei autostrăzi în următori ani. Vorbim de peste 230 de kilometric, care vor spori potențialul economic al județului Brașov, dar în primul și primul rând, al Moldovei.

Toate aceste investiții sunt din fonduri europene. Însă, vorbim și de mii de proiecte mai mici - apă, canalizare, gaze, creșe, grădinițe sau școli, finanțate de la bugetul de stat prin intermediul programului Anghel Saligny. În acest sens, aprobăm astăzi o ordonanță de urgență prin care ne asigurăm că toate proiectele prinse în acest program de dezvoltare locală esențial vor fi realizate. Aș dori să îi dau cuvântul colegului meu, domnului ministru Adrian Veștea, care este și gazdă astăzi, să ne explice foarte clar despre ce este vorba. Domnule ministru, vă rog.

Adrian Veștea: Bună ziua și bun venit la Brașov! Ne onorează prezența Guvernului României în județul Brașov. De altfel, acest lucru nu s-a mai întâmplat decât acum 102 ani, în 1922, când Ionel Brătianu venea și desfășura o ședință de guvern în județul nostru. Este o mare bucurie, ținând cont de faptul că județul Brașov s-a dezvoltat armonios. Avem foarte multe obiective care sunt în implementare și am considerat de cuviință că este necesar ca prin Programul „Anghel Saligny", un program care este asumat de către Guvernul României și care reprezintă o amplă implicare în tot ceea ce înseamnă atât utilitățile apă, canalizare, gaz metan, cât și infrastructură rutieră, să permitem ca o parte dintre cei care nu au reușit să depună toate solicitările necesare, să încarce în platformă, să le putem da un termen, fiindcă am constatat că toate acele solicitări pe care noi le solicitam, fie că este vorba de a avea în subteran apă, canalizare și gaz, și ulterior să faci infrastructura rutieră, nu erau posibile datorită faptului că unele dintre proiecte țin de operatorii regionali, și în felul acesta consider că putem să păstrăm același echilibru și să dăm ocazia tuturor comunităților din România, fiindcă beneficiari sunt peste 3.100 de unități administrativ-teritoriale, în așa fel încât să putem să avem posibilitatea de a contracta și ulterior de a trece la implementare. Vă mulțumesc și cu siguranță vom detalia toate aceste programe pe care Ministerul Dezvoltării le derulează după această ședință de guvern. Vă mulțumesc!

Marcel Ciolacu: Și eu vă mulțumesc! Deoarece avem și vreo șase proiecte de hotărâre de guvern numai de la Ministerul Transporturilor, îl rog și pe domnul ministru Grindeanu.

Sorin Grindeanu: Mulțumesc, domnule prim-ministru, mulțumesc și gazdei noastre de astăzi. Pe scurt, domnule prim-ministru, în afară de ceea ce ați spus dumneavoastră, eu cred că merită a fi subliniat faptul că, în anii viitori, continuând acest ritm de investiții, județul Brașov va deveni un nod important din punctul de vedere și al infrastructurii. Pentru că, și cum ați amintit, avem deja semnate contractele pe cele patru loturi de la Sibiu la Făgăraș, urmează să se termină studiile de fezabilitate care sunt în desfășurarea în acest moment, de la Făgăraș spre Brașov. Bineînțeles, astăzi aprobăm o Hotărâre de Guvern extrem de importantă și aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru Cristian-Codlea, parte a celebrei autostrăzi Ploiești-Brașov, în paranteză fie spus până la sfârșitul acestui an până în toamnă acestui an va trebui finalizat și va fi finalizat studiu de fezabilitate pentru întreg traseul.

Dar, nu aș trece peste a aminti și investițiile pe calea ferată, pentru că, așa cum știți, sunt în desfășurare în acest moment pe raza județului acele lucrări între Cața și Apața, sunt pe tronsonul Brașov-Sighișoara, sunt acele tuneluri care au început să fie executate și sper ca în lunile viitoare să se intre cu mai multe TBM-uri pentru executarea acestor lucrări și bineînțeles a A 13, o altă legătură de care dumneavoastră ați amintit și care, într-un final a fost deblocată și mă aștept, așa cum ați spus, domnule prim-ministru ca în săptămânile viitoare să putem să finalizăm și această licitație pentru studiile de fezabilitate.

Deci, iată, județul Brașov devine ceea trebuia să devină cu ani mulți în urmă dacă s-ar fi menținut sau dacă ar fi avut guvernele din urmă un ritm și o implicare în această zonă. Brașovul ar fi devenit mai demult un hub important în acest domeniu al infrastructurii . Mulțumesc încă o dată." (Marian Gârleanu)