Emil Boc îl atacă pe Ludovic Orban: "Răsucești cuțitul în rană și mai pui și sare. E fără cuvinte"

Primarul din Cluj-Napoca, Emil Boc, se arată uluit de faptul că Partidul Național Liberal a cedat celor de la UDMR funcția de prefect în județ.

„Răsucești cuțitul în rană și mai pui și sare. E fără cuvinte. E un gest de sfidare fără precedent a conducerii PNL față de organizația PNL Cluj. Am fost președinte la acest partid vreo șapte ani de zile, dar niciodată Clujul nu a fost așa umilit. Cum nici nu am umilit în calitate de președinte alte organizații. Că le place unora, că nu le place, organizația a adus cele mai multe voturi. E o palmă dată tuturor colegilor din PNL. Conducerea centrală ne-a sfidat! Asta doare, dar așa este în politică. [...] Evident că mă interesează respectarea legii de către noul prefect, inclusiv a simbolurillor naționale. Nu am de gând să tolerez niciun derapaj. Cu partidul nostru este o problemă, dar orașul trebuie să rămână de referință. Nu-l cunosc pe noul prefect și nu am nimic cu persoana sa. Am două pretenții: să respecte legile și simbolurile statului român", a spus Emil Boc.