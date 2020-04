Facturile la apă, energie, gaze, gunoi, cablu, internet se suspendă trei luni. Parlamentul a fost de acord!

Facturile la apă, energie, gaze, gunoi, cablu, internet se suspendă trei luni. Legea amânării plății a trecut de Parlament.

Camera Deputaților a adoptat vineri, în calitate de for decizional, un proiect de lege care prevede amânarea pentru o perioadă de trei luni a plății utilităților pentru următoarele utilități: apă-canal, energie, gaze, salubritate, servicii telefonice și de internet, cablu TV.

Nu intra in lege si nu se prevede amanarea platii pentru serviciile de voce și date mobile, aici facturile trebuie achitate in continuare potrivit actului normativ. Au fost 243 de voturi pentru, 81 de voturi contra si 3 abtineri. Legea mai trebuie promulgată de seful statului ca sa intre in vigoare si pana atunci nu se aplica.