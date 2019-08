Florin Roman, deputat PNL: Ii cer premierului Dancila și PSD sa voteze proiectul PNL

Florin Roman, deputat PNL ii cere premierului Dancila și PSD sa voteze proiectul PNL cu privire la eliberarile conditionate:

"In 4 aprilie, in calitate de deputat PNL, am depus proiectul de lege referitor la interzicerea eliberării condiționate pentru criminali, violatori, pedofili, tâlhari și corupți. Din 4 aprilie, nimic nu s-a mișcat. Proiectul de lege nici măcar nu a fost trimis spre dezbatere in comisii. Nu aveți nimic de așteptat doamna premier. De atunci, alți 5000 de infractori au ieșit din închisori! Va mai amintiți când v-am întrebat de la tribuna Parlamentului dacă mai dormiți bine noaptea? Dar poza Denisei Sava, tâlhărită in scara unui bloc din Alba Iulia o mai țineți minte! A apărut drama de la Caracal și dumneavoastră încă ne spuneti ce v-am pus pe masa încă de acum câteva luni! Va solicit doamna Dancila, dumneavoastră și colegilor din PSD sa convocați sesiunea extraordinara a parlamentului și sa votați proiectul de lege pe care îl aveți la dispoziție încă de acum 4 luni și care interzice eliberarea condiționata pentru criminali, violatori, tâlhari, pedofili, tâlhari și corupți! In fiecare minut, in fiecare ora, in fiecare zi noi deținuți periculoși iasă din închisori și ne ataca copiii pe strada!", afirma deputatul liberal Florin Roman.