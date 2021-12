Grindeanu acuzat de super-plagiat! Soțul lui Clotilde Armand zice că ascunde o carte în CV: "Are același cod ISBN cu o alta publicată despre legionari"

Lovitură sub centură pentru Federația Română de Volei. Alexia Căruțașu, desemnată cea mai bună voleibalistă a României în anul 2021, vrea să renunțe la echipa națională.

Persoanele vaccinate in special cu Johnson&Johnson au protecţie zero față de Omicron, in vreme ce protectia la vaccinuri de tip ARN mesager - ca Pfizer sau Moderna - e de maximum 30%. Interesant este ca varianta ar putea proveni de la șoareci, arată rezultatele preliminare ale unui studiu internațional.