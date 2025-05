Inițiativă legislativă de imens impact: Deputatul de Vrancea Dragoș Ciobotaru propune o platformă digitală națională pentru toate serviciile publice

Deputatul PNL de Vrancea Dragoș Ciobotaru este co-inițiator al unei propuneri legislative care vizează crearea „Catalogului Național al Serviciilor Publice" - o platformă digitală unde cetățenii vor putea consulta, într-un format unitar și transparent, toate serviciile oferite de instituțiile publice din România, alături de drepturile pe care le au în relația cu acestea.

Ce ne-a transmis deputatul Dragoș Ciobotaru (foto, dreapta): Vrei să cunoști activitatea fiecărei instituții publice, ce servicii îți oferă și ce drepturi ai?

Am semnat, alături de colegii mei, o nouă propunere legislativă care pune bazele sistemului național unic de evidență a serviciilor publice - Catalogul Național al Serviciilor Publice. Catalogul va funcționa ca o platformă digitală națională unde veți putea găsi toate informațiile legate de institutiile publice din România, serviciile pe care acestea le oferă și drepturile pe care le avem, noi cetățenii.

Nu putem vorbi despre servicii publice digitale pentru români dacă nu știm care sunt și cum sunt puse acestea la dispoziția noastră de către Statul Român. Birocrația românească face dificilă, încă, interacțiunea cetățenilor și a mediului de afaceri cu statul.

Digitalizarea accelerată a interacțiunii stat - cetățean reprezintă o condiție necesară pentru România în vederea creșterii și alinierii la standardele europene de digitalizare în zona serviciilor publice. Ne situăm printre ultimele state membre UE din acest punct de vedere, cu mult sub media europeană.

Este o măsură necesară și pentru a veni în sprijinul românilor plecați în străinătate, care cunosc și mai puțin funcționalitatea instituțiilor publice.

De aceea, pentru a veni în sprijinul instituțiilor și, mai ales, al cetățenilor care vor beneficia de servicii publice de calitate, am creat cadrul legal prin care se transparentizează complet întreg sistemul de oferire a serviciilor publice și se impune o abordare unitară și standardizată la nivel național a acestor servicii.

Principalul beneficiar va fi cetățeanul care va interacționa mai simplu și mai ușor cu administrația publică. Oricine va putea găsi în Catalogul Național al Serviciilor Publice informații care să îl ajute să navigheze prin procedurile administrative.

Este de subliniat faptul că inițiativa legislativă nu vizează doar construirea unei platforme online, ci impune obligația prestării serviciilor publice de către structurile teritoriale în baza unei proceduri unice, eliminând diferențele dintre județe și aducând pentru cetățeni coerență, simplitate și transparență în actul administrativ.

Catalogul va fi accesibil pentru public prin platforma digitală serviciipublice.gov.ro, care va prezenta serviciile pe care instituțiile le vor introduce într-o aplicație informatică dedicată.

Autoritatea pentru Digitalizarea României va fi instituția responsabilă cu operaționalizarea Catalogului Național al Serviciilor Publice.

În mai puțin de un an de la intrarea în vigoare a legii, cetățenii români și investitorii străini vor ști exact ce servicii oferă statul român, atât la nivel central, cât și la nivel local, iar toate aceste servicii vor trebui să fie standardizate și transparente.

M.G.G.