Lavinia Șandru: România responsabilă nu poate să existe dacă liderii nu sunt responsabili

Inițiativa Ecologistă Europeană în parteneriat cu Uniunea Ziariștilor Profesioniști din România a organizat marți, 20 februarie, la Palatul Parlamentului, Comisia de învățământ din Camera Deputaților, dezbaterea "România Responsabilă", având ca parteneri Editura Litera, CEZ România, BAT, Nestle și parteneri media Antena 3 CNN, Canal 33; DCNews, Jurnalul, Gândul, Ziua News, Impact.ro, Informația Verde și Ultima Oră.

Cum va arăta anul 2024 pentru țara noastră? Este întrebarea care ne-o punem tot mai des acum la început de an. Va fi o perioadă interesantă în istoria omenirii, sunt alegeri peste tot în lume, inclusiv în SUA. Pentru România va fi un test: în acest an au loc patru rânduri de alegerile: europarlamentare, locale, parlamentare și prezidențiale. Fiecare dintre aceste runde electorale are potențialul de afecta stabilitatea economică, asta și în cazul în care se fac promisiuni populiste.

Lavinia Șandru, președinta Asociației Inițiativa Ecologistă europeană: "România responsabilă nu poate să existe dacă liderii nu sunt responsabili sau cei care orice au de făcut în această țară nu acționează la modul cel mai responsabil posibil. Spunea cineva, că orice responsabilitate a unui lider este să stabilească clar care este responsabilitatea, iar ultima responsabilitate a liderului este să spună mulțumesc. Între prima și ultima responsabilitate, liderul nu este decât un funcționar în slujba cetățeanului".

Este România o țară responsabilă? Vorbim suficient despre responsabilitate? În actualul context, organizatorii și-au propus să așeze la aceeași masă reprezentanți ai Guvernului, ai Parlamentului, specialiști din administrația locală, mediu de afaceri, tineri din toate domeniile, jurnaliști, pentru că responsabilitate înseamnă dialog între generații și reducerea prăpastiei, înseamnă pregătirea generațiilor care vin pentru viață.

Natalia Intotero, ministrul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse: "Ne dorim să fim responsabili, iar educația este foarte importantă pentru a fi responsabili. Ne dorim să fim responsabili, indiferent de greutățile cu care ne confruntăm! Este de datoria noastră să muncim împreună pentru a depăși toate greutățile. Este esențial să fim responsabili și să oferim sprijin tinerilor și copiilor instituționalizați. Trebuie să ne implicăm mai mult pentru ei și să îi încurajăm să își atingă potențialul maxim. Prin gesturi mici și acțiuni concrete, putem contribui la creșterea lor și la construirea unui viitor mai bun și sigur pentru toți."

Florin Spătaru, consilier al primului ministru si fost Ministru al Economiei: "Trebuie să privim realitatea în față, iar realitatea în față spune că România are un grad de circularitate de 5%. Asta este realitatea cu care ne confruntăm. Acolo unde țări dezvoltate, la același nivel cu noi se laudă cu un procent de circularitate de peste 25%, cam pe acolo trebuie să ajungem noi. Orice fenomen al circularității care duce la stimularea economiei circulare prin cooperarea sectorului public și privat, trebuie să fie prioritar pentru că, România și-a asumat un lucru, printre puținele lucruri pe termen lung: și-a asumat un nivel de reducere a emisiilor de carbon cu 90% comparativ cu 1990. Am reușit și am făcut până acum o reduce cu 60%, dar știți bine cu ce preț, am închis câteva unități de producție sau a unor centrale".

Grațiela Gavrilescu, deputat PUSL: "Responsabilitatea are ca unitate de măsură bunul trai. Dacă ar trebui să facem o analiză și să vedem de fapt ce sunt lucrurile bune, care este impactul pozitiv, impactul negativ al lucrurilor ale politicilor economice pe care le implementăm indiferent de domeniu, o să vedem că vom avea plusuri sau minusuri. De cele mai multe ori, plusurile trebuie să fie câștigătoare și trebuie să fim expremi de responsabili".

Cristian Popescu Piedone, primarul sectorului 5: "În România responsabilă trebuie să fii uman și să rezonezi cu tine însuți pe latura ta de activitate. Toți cei care reprezentanți, pe nivele diferite, comunități locale, România, extern, intern trebuie să aveți fiecare responsabilitate și să aveți și curaj să vă spuneți cu aceeași responsabilitate, atunci când vedeți că cel din stânga sau din dreapta sunt iresponsabili. Ai accepta să stea lângă tine oameni iresponsabili? Mai devreme sau mai târziu, dumneavoastră veți plăti și din păcate nu dumneavoastră, ci întreaga țară".

Au participat secretarii de stat Florin Lixandru - Ministerul Educației și Sorin Moise - Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale. Zona agriculturii a fost reprezentată printre alții de directorul general APIA, Ionuț Lupu și de consultanții pe agricultura Simona Man și Radu Antohe, dar și jurnalistul Dan Constantin. Dezbaterea a fost moderată de președinta Asociației Inițiativa Ecologistă europeană, Lavinia Șandru și de Sorin Stanciu, președintele UZPR.