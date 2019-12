Liderul deputatilor PNL: PSD mi-a propus un troc. Renuntam la primarii in doua tururi si ne vor pasui cu alte proiecte

Liderul deputatilor PNL Florin Roman a declarat ca PSD i-a propus "un troc", anume ca PNL sa renunte la introducerea la plenul de miercuri al Camerei Deputatilor initiativa pentru alegerea primarilor in doua tururi si vor fi "pasuiti" asupra altor proiecte care pot afecta finantele tarii.

"Vreau sa traduc ceea ce s-a intamplat astazi (marti - n.red.) si ce se va intampla maine (miercuri - n.red.) in Parlament. In calitate de lider de grup al PNL, astazi, am primit o propunere de troc din partea PSD. Cei de la PSD mi-au propus ca daca PNL renunta la intrarea pe ordinea de zi a proiectului privind alegerea primarilor in doua tururi si alegerea presedintilor de consilii judetene din randul consiliilor, cei de la PSD ne-au spus ca ne vor pasui in ceea ce inseamna aruncarea in aer a proiectelor cu impact bugetar, plecand de la Comisia de buget-finante si astazi, comisia de munca, practic, au scos de la sertar toate proiectele cu impact bugetar ale fostei Opozitii sau ale PSD, practic, le-au fortat in comisii si au dat impresia ca arunca-n aer finantele tarii", a afirmat liderul deputatilor PNL, Florin Roman, in urma votului privind eliminarea pensiilor speciale, in comisia de munca.

Acesta a spus ca PSD nu va reusi sa-si duca planurile la bun sfarsit, deoarece PNL va sesiza toate neregulile si va ataca, procedural. "Asta nu se va intampla, pentru ca toate proiectele cu impact bugetar care nu au respectat procedura, anume punctul de vedere al noului Guvern si impactul pe proiectele de lege, vor fi atacate la CCR sau in alte situatii, unde consideram ca pot fi puse in aplicare, vor fi prorogate termenele. Astazi au fost si proiecte bune, dar ce a gresit PSD astazi, a fost ca nu a respectat pasii procedurali si ne-a oferit toate parghiile procedurale pentru a ataca", a explicat Roman.

Deputatul a precizat ca PNL va incerca sa introduca pe ordinea de zi de miercuri, a Camerei Deputatilor, proiectul privind alegerea primarilor in doua tururi. "Noi, maine, suntem pregatiti sa ne luptam pentru introducerea pe ordinea de zi, sper sa avem parlamentari si de la celelalte partide, si sper ca noaptea va fi un sfetnic bun si pentru domnul Ciolacu. Ceea ce face el acum este un abuz. El spune nu vreau sa supun la vot, ori asa ceva nu se poate, sau se putea pe vremea lui Dragnea", a subliniat liderul deputatilor PNL.

Liberalul a adaugat ca presedintele Camerei Deputatilor Marcel Ciolacu demonstreaza ca Liviu Dragnea inca are putere asupra Camerei. "Ne vom lupta cu toate armele, pe procedura, fiindca din pacate, domnul Ciolacu ne reaminteste ca Dragnea nu a murit, e doar la puscarie, sau din punct de vedere politic, inca conduce Camera Deputatilor. Asta am incercat sa le explic colegilor de la PSD, ca putem avea opinii diferite, insa in democratie, opiniile diferite se transeaza prin vot, ori ei refuza sa supuna la vot propunerea noastra de introducere pe ordinea de zi a unui proiect perfect democratic", a argumentat el.

Vicepremierul Raluca Turcan a anuntat ca, in cazul in care proiectul de lege privind alegerea primarilor in doua tururi de scrutin nu va trece in Parlament, atunci Guvernul va lua alte masuri. Ea a precizat ca optiunea unei motiuni de cenzura exista in orice moment. USR a indemnat Guvernul Orban sa ia toate masurile posibile pentru schimbarea legislatiei electorale pentru revenirea la alegerea in doua tururi a primarilor.