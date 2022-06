Marcel Ciolacu dezvaluie că proiectele Legilor Securității au fost concepute de "fiecare instituție în parte"!

Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat că pachetul de legi cunoscute drept "ale securității", au fost concepute de fiecare instituție în parte.

„Există niște acte normative, propuneri care vor veni din partea guvernului. Nu sunt inițiative legislative semnate de către parlamentari. E normal că aceste proiecte au intrat, unele da, unele nu, în circuitul de avizare interministerial. Așa este procedura normală. Cu alte cuvinte, guvernul poate să vină cu aceste legi după ce își iau toate avizele. Mai mult, noi la Parlament, am luat o hotărâre de a constitui o comisie specială în care se vor discuta aceste legi. Mai mult, eu am anunțat, ca președinte al Camerei Deputaților - nu vor fi discutate decât după ce vor veni toate legile. Forma, cum va veni de la avizare, nu am cum să știu eu. Certitudinea e că vor exista dezbateri la aceste legi", spune Marcel Ciolacu.

El a fost întrebat dacă are proiectele și cine a conceput aceste proiecte. „E și normal să le am. Le am din circuitul de avizare. Nu au fost discutate detaliat niciodată în coaliția de guvernare. Presupun că fiecare instituție în parte, urmând pe urmă să intre avizare", a răspuns liderul PSD. De asemenea, el a mai spus că pledează pentru limitarea numărului mandatelor șefilor serviciilor secrete: „Am avut această intervenție în coaliție și am spus că eu, personal, și am văzut că și colegii mei sunt de acord ca mandatele directorilor acestor servicii să fie limitate la două mandate".