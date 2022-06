Marcel Ciolacu îl contrazice pe Klaus Iohannis: "Taxa de solidaritate ar fi oportună, ea există și în Germania!"

Taxa de solidaritate pentru marile firme ar fi oportună, spune liderul PSD, Marcel Ciolacu, la câteva ore după ce președintele Klaus Iohannis s-a pronunțat împotriva acestei măsuri.

„Îmi mențin părerea, cel puțin la taxa de solidaritate, că ar fi oportună. Nu știu dacă vom decide în coaliție să o introducem. Nu am inventat-o eu, Marcel Ciolacu, sau echipele PSD, dimpotrivă. Noi am încercat să vedem cum o putem uniformiza legislativ. Ea există în Germania, am crezut că domnul președinte e mai apropiat de sistemul german și ar accepta mai ușor, dar există și alte soluții", spune Marcel Ciolacu.

El precizează că „nu este luată o decizie". „Ne-am uitat la alte economii, nu are rost să intrăm în detaliu pe ceva ce nu s-a decis în acest moment", conchide social-democratul. Reacția lui Ciolacu vine după ce președintele Klaus Iohannis s-a pronunțat împotriva introducerii unei taxe de solidaritate în Codul Fiscal: „Personal, nu consider că ar fi optimă sau de dorit sau că ar aduce rezultate".