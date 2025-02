Mircea Dinescu vrea să îl vadă pe Iohannis plecând din politică în lanțuri: E un hoțoman nenorocit

Poetul Mircea Dinescu spune că președintele Klaus Iohannis ar trebui să părăsească scena politică în lanțuri. Dinescu l-a catalogat pe Iohannis ca fiind un hoțoman nenorocit.

"Mie mi-ar fi plăcut foarte multe să îl văd pe Iohannis în lanțuri. Ar fi fost o imagine frumoasă pentru ieșirea lui din politică. Din păcate nu s-a legat cu lanțuri, s-a legat cu nesimțirea lui ancestrală. Am scris un articol despre dulapul săsesc și am spus că e la fel de inteligent ca dulapul săsesc. Am scris apoi altă scrisoare și mi-am cerut scuze că am jignit dulapul săsesc, că acolo mai sunt niște sertare unde mai poți să găsești niște scrisori. Iohannis e fără sertare, lemn cu noduri. Din păcate e un hoțoman nenorocit. Eu mă mir de liberali care au suferit. Din păcate, astea sunt partide cu trădători", a spus Dinescu.

„În zece ani de zile cât a domnit Iohannis, piaza rea a României, eu n-am auzit în Parlament să se vorbească despre hotelurile în care a stat (n.r.: prin străinătate)... Câteva sute de politicieni români au acceptat această piază rea, care a condus România. Noi stăm aici de o oră și ceva și ascultăm niște discursuri politicianiste. Eu am scris acum șapte ani că Iohannis e aidoma unui dulap săsesc. Numai că în comparație cu un dulap săsesc, unde mai poți să găsești unele lucruri, la Iohannis nu găsești nimic", a spus Dinescu.