Nervi, șicane și agende personale în Coaliție: Mizele a cinci conflicte din Guvern

Reprezentanții PNL și cei ai USR-PLUS au început să se acuze, în ședințele de partid, că au agende personale. Șicanele zilnice și neîncrederea între parteneri afectează actul de guvernare.

Împărțirea funcțiilor și a banilor în interiorul Coaliției de centru dreapta generează conflicte permanente. Relațiile între miniștrii PNL și cei ai USR-PLUS devin tot mai contondente, iar în spatele ușilor închise au fost lansate acuzații grave. Premierului Cîțu îi revine misiunea să dezamorseze aceste conflicte, chiar dacă și el are propriile meciuri în interiorul Executivului. Ședințele Coaliției nu reușesc, deocamdată, să oprească acest val de neîncredere între partenerii de guvernare.

Nervozitate între ministrul Economiei (USR) și cel al Energiei (PNL)

La peste o lună de la votul de învestire primit în Parlament, formula de organizare a Guvernului nu a primit avize din partea tuturor ministerelor. Principala dispută a apărut între miniștrii Energiei și Economiei, care își dispută fostul minister al Energiei. La negocierile de la Vila Lac, USR-PLUS a preluat ministerul Economiei prin Claudiu Năsui, iar Virgil Popescu a rămas să conducă doar ministerul Energiei.

„Ministrul Popescu îl acuză pe Năsui că blochează reorganizarea ministerului său și că nu dă avizele necesare pentru reorganizarea Guvernului. Năsui este supărat că Popescu încearcă să tragă la Ministerul Energiei mai mult decât i se cuvine, lucruri care nu au fost niciodată la Energie. Este o bătălie din cauza Hotărârii de Guvern cu ce se ocupă fiecare minister. Năsui nu vrea să dea aviz", au descris conflictul surse din Coaliție. Surse din USR-PLUS susțin că ministrul Economiei este nemulțumit că Virgil Popescu a luat toți oamenii importanți din minister și i-a transferat la Energie. De asemenea, numirea secretarilor de stat a întârziat foarte mult, propunerile făcute așteptând și câteva săptămâni până să primească semnătura premierului Cîțu.

Liberalii îl critică pe Năsui că vrea să blocheze totul doar pentru că nu este de acord cu modul în care s-a împărțit fostul minister. Surse din conducerea PNL susțin că avizul este consultativ și că problema se poate rezolva și „peste capul lui Năsui". Situația nu a reușit să fie rezolvată luni la ședința Coaliției de guvernare. Ludovic Orban i-a criticat ieri în ședința conducerii PNL pe miniștrii USR-PLUS. Președintele liberalilor a susținut, potrivit unor surse participante la discuții, că „Vlad Voiculescu și Cristian Ghinea au agende personale" și nu lucrează în echipă.

Vlad Voiculescu a fost amenințat voalat și cu remanierea, mesajele venite din tabăra liberalilor fiind că nu îl poate contrazice permanent pe premierul Cîțu. Ministrul Sănătății a venit cu câteva propuneri în strategia de vaccinare care nu au fost implementate la nivelul guvernului. „Eu nu am o problemă ca miniștrii să aibă libertate de exprimare, dar să nu prezinte declarațiile lor ca decizii ale Guvernului. Ei fac declarații, deciziile se iau cu mine. Ce a spus Voiculescu sunt doar declarații, nu au fost decizii", le-a spus premierul Cîțu colegilor de partid.

În vizorul liberalilor a intrat și ministrul Fondurilor Europene, Cristian Ghinea, celui care îi revine misiunea de a realiza Planul de reziliență și redresare. În ședința PNL, acuzele la adresa lui Ghinea au fost din cauza faptului că multe proiecte sunt blocate. Printre cei care l-au criticat pe ministrul Fondurilor Europene a fost Ion Ștefan, ex-ministru al Dezvoltării în guvernul Orban.

Victor Giosan este propunerea PLUS pentru poziția de șef al Cancelariei, dar nu a fost încă instalat în funcție. Premierul Cîțu a emis deja o decizie prin care multe dintre atribuțiile șefului Cancelariei sunt preluate de directoarea de cabinet a prim-ministrului. În aceste condiții, Giosan nu este sigur că trebuie să preia funcția pentru care a fost propus. El a venit ieri la ședința Coaliției de guvernare, dar nu s-a ajuns la un acord.

„A fost o ședință scurtă, de aproape o oră. Toți miniștrii și premierul se grăbeau la ședința de guvern, nu s-a discutat pe larg problema lui Giosan. Rămâne să vedem dacă apare altă decizie prin care se reîmpart atribuțiile în cadrul Cancelariei", au precizat surse din Coaliție pentru Europa Liberă. Liberalii susțin că și-au respectat înțelegerea și PLUS are dreptul să desemneze șeful Cancelariei. „Problema este că funcția a devenit decorativă", e replica celor din PLUS.

Cea mai importantă bătălie care se dă în interiorul Guvernului este legată de bugetul ministerului Transporturilor. Diferența între ce dorește ministrul Drulă și ce oferă ministerul de Finanțe este de aproape un miliard de lei. „Nu se poate să tai sumele necesare de la Ministerul Transporturilor", spun cei din USR-PLUS. Surse din PNL au declarat pentru Europa Liberă că trebuie ca premierul Cîțu să insiste pe reforma și reorganizarea din subordinea ministerului Transporturilor.

„Drulă să facă ce i-a cerut Cîțu și apoi să ceară bani", a fost mesajul venit din partea unui vicepreședinte PNL. Premierul a anunțat că în această săptămâna se va finaliza discuția în Guvern legată de bugetul de stat, care urmează să fie adoptat în Executiv săptămâna viitoare. Votul în Parlament este așteptat să fie dat până pe 20 februarie.