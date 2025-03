Nicușor Dan și-a tăiat craca de sub picioare: anunță că pregătește revoluție la SRI și SIE dacă iese președinte

Nicușor Dan a declarat, sâmbătă, în cadrul unei emisiuni la Digi 24, că serviciile secrete din România au o problemă de funcționare și că trebuie să fie sub control civil.

„Serviciile secrete au niște probleme. O problemă am văzut-o chiar acum, la anulare alegerilor, din noiembrie. Era un fenomen pe care ei trebuiau să-l vadă cu cel puțin o lună - două înainte. Nu l-au văzut. Era un fenomen pe care ei trebuiau să-l explice cel puțin acum, la trei luni după ce s-a întâmplat și iată că nu îl explică. Deci, serviciile secrete au o problemă de funcționare. Au o problemă de optimizare, un exemplu banal, poșta militară, care e o chestiune absolut banală, nu trebuie să fie la un serviciu de informații. Și au o problemă mare de control civil", a declarat Nicușor Dan.

Nicușor Dan a spus că nu se teme să fie „încălecat de servicii" și că nu se va declara învins la finalul mandatului. "Și înainte de a prelua mandatul la Primăria Capitalei, toată lumea paria că voi fi mâncat de sistem, iată că am supraviețuit. Nu am o garanție, nu pot să spun că voi reuși, voi izbândi, dar voi face tot ce ține de mine. În orice caz, cele două servicii importante, SRI și SIE, trebuie să fie sub control civil", a mai spus Nicușor Dan Primarul Bucureștiului a declarat că are în minte niște persoane pe care să le pună la conducerea serviciilor secrete dacă iese președinte, însă va fi nevoie de o negociere cu Parlamentul.