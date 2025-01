Politica lui Căcărău - Antonescu nu regretă că l-a ajutat pe Iohannis să devină președinte al României: "Am avut o relație impecabilă"

Crin Antonescu, fost președinte al PNL și potențial candidat la prezidențiale din partea PSD+PNL+UDMR, nu regretă că l-a promovat pe Klaus Iohannis, cel care din 2014 avea să devină președinte al României.

Klaus Iohannis a fost cooptat de PNL de la Forumul Democrat al Germanilor, mișcare politică la care a contribuit Crin Antonescu, cel care pe fondul ascensiunii lui Iohannis, a părăsit politica, timp de mai bine de un deceniu. Acum, scos din umbră, fără activitatea profesională notabilă în această perioadă de „stand-by", Antonescu - căruia locuitorii din satul natal ii spuneau "al lui Căcărău" - vrea la Cotroceni. În contextul în care Klaus Iohannis a rămas la Palatul Cotroceni în urma deciziei controversate a CCR, Antonescu a mărturisit în cadrul unui interviu recent că nu regretă susținerea pe care a manifestat-o pentru fostul primar din Sibiu.

„Nicidecum (n.red. nu regretă aducerea lui Iohannis în politica de la București). Vreau să precizez, pentru confuzia din capul unora: eu am contribuit la venirea lui Klaus Iohannis în prim-planul politicii, aşa se întâmplă în politică, sunt etape, trepte, paşi, dar preşedinte al României nu l-am făcut eu, l-au făcut românii, cu un număr de voturi, cred că record, şi prima dată, şi a doua oară. Nu regret deloc, Klaus Iohannis era necesar, Klaus Iohannis a fost o variantă bună în 2014, faţă de ceea ce era alternativa: Victor Ponta şi anturajul, anturaj care nu era, atenţie, PSD în primul rând, ci alţii. Deci, da, chiar sunt mulţumit că am făcut asta, dar, repet, a fost doar o verigă, restul, marile decizii privitoare la destinul politic al lui Klaus Iohannis au fost ale lui şi ale alegătorilor", a declarat Antonescu, pentru Prima TV.

Crin Antonescu a avut o relație „corectă și impecabilă", cu Klaus Iohannis, care potrivit sondajelor de opinie realizate în ultimii ani, a ajuns la o cotă de încredere de aproximativ 10%. „Eu nu am discutat cu domnul Klaus Iohannis în aceşti 10 ani, nu în aceste două săptămâni. Dânsul a fost preşedintele unei ţări, eu am fost un privat, un om retras. Nu m-am întâlnit cu domnul Iohannis, pentru că, în general, când ai de a face cu un preşedinte de ţară, ar trebui să ai o treabă anume să-l cauţi. N-am avut. Pe de altă parte, domnia sa, cu agenda unui preşedinte, nu a simţit nevoia să avem vreo discuţie. Eu am avut o relaţie cu Klaus Iohannis foarte corectă, din punctul meu de vedere, impecabilă. Nu a fost o relaţie de prietenie, nu am stat la şpriţuri, cum se spune", a adăugat Antonescu, pentru sursa citată.