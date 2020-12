Presedintele Senatului initiaza procedura pentru trecerea la Parlament unicameral, cu 300 de alesi

Presedintele Senatului, Anca Dragu, a anuntat joi infiintarea unei comisii parlamentare comune pentru punerea in aplicare a referendumului din 2009, cand romanii au votat pentru un parlament unicameral, cu maximum 300 de parlamentari.

"Vom infiinta o comisie parlamentara comuna la nivelul Camerei si Senatului, care are ca scop intregul proces electoral, dar si aplicarea acestei masuri", a declarat joi, 24 decembrie, Anca Dragu. Comisia va fi infiintata la inceputul anului viitor, daca nu se reuseste in ultima saptamana din acest an. "Probabil la inceputul lunii ianuarie. Incercam si acum, saptamana viitoare, in masura in care vom avea toate avizele", a mai precizat Anca Dragu.

Fostul presedinte Traian Basescu a organizat in 2009, odata cu primul tur al alegerilor prezidentiale, si un referendum in care a consultat populatia cu privire la trecerea la un sistem parlamentar unicameral, cu maximum 300 de alesi. Au fost doua intrebari la referendum: 1. Sunteti de acord cu trecerea la un Parlament unicameral in Romania? 2. Sunteti de acord cu reducerea numarului de parlamentari la maximum 300 de persoane? Romanii s-au pronuntat cu DA in proportie covarsitoare la ambele intrebari. Referendumul, desi validat, nu a fost pus in aplicare nici pana acum. Pentru modificarea structurii Parlamentului, este nevoie de revizuirea Constitutiei.