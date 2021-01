Primarul Mihai Chirica stropit cu iaurt la protestul din Piata Unirii la Iasi de Ziua Principatelor

Primarul Iasului a fost atacat de un protestatar cu o substanta alba, cel mai probabil cu iaurt. Individul a fost preluat de fortele de ordine, in timp ce edilul a intrat in Hotelul Traian sa se spele.

Se pare ca atacatorul nu ar avea legatura cu gruparile din piata care sustin Autostrada Unirii. Primarul Mihai Chirica s-a intors cateva minute mai tarziu si a oferit declaratii presei. Edilul a precizat ca nu va face plangere penala impotriva individului care l-a manjit cu iaurt.

Zeci de ieseni protesteaza la Iasi, avand bannere si pancarte cu mesaje pro-autostrada, actiunea desfasurandu-se in Piata Unirii, unde au avut loc manifestarile oficiale dedicate Unirii Principatelor Romane. Actiunea a fost initiata de catre asociatia "Impreuna pentru A8", care militeaza pentru constructia autostrazii Ungheni-Iasi-Targu Mures.

Participantii la protest poarta pancarte si bannere pe care scrie, printre altele, "Legati Moldova de Europa. Finantati A8", "Opriti spagile si coruptia. Avem nevoie de A8", "PSD + PNL = 13 ani de SF-uri mincinoase" si "Vreti votul nostru? Finantati A8". Primarul Iasului a fost huiduit de catre protestatari in momentul in care a ajuns in Piata Unirii.