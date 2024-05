Prinde Corbu, scoate-i ochii: Primarul din Bușteni patronează o suveica financiară prin interpusi careia i-a dat de capăt DNA si Curtea de Conturi

Primaria Busteni a devenit sălașul unor afaceri extrem de dubioase. De la angajari "pe spranceana", motivate cu salarii uriase, de pilda o secretara care devine interpusa in firmele de investitii, pana la nepotisme, miscari de bani prin conturi ilicite si multe astfel de "inginerii" ale primarului Mircea Corbu au devenit obiectul Curtii de Conturi, a DNA, sau ale diverselor Corpuri de Control. In cele ce urmeaza spicuim din acest documente de control si din denunturi de la DNA din acre se poate deduce lesne activitatea de tip infractional a primarului din Busteni si a camarilei acestuia.

Afaceristul Mircea Corbu, ales în noiembrie 2020 primar al orașului Bușteni din partea Partidului Național Liberal, taie și spânzură în carne vie încă de la începutul mandatului său, lăsând tuturor impresia că instituția publică pe care o conduce este propria sa moșie.

Astfel, după ce a amenințat-o între patru ochi că o dă afară din Primărie dacă nu-i cedează locul unei apropiate de-ale sale și după ce i-a micșorat salariul pe anul 2021 cu zece la sută procente anual fără a avea un temei legal, edilul șef al Primăriei orașului Bușteni, Mircea Corbu i-a pus în vedere secretarului general al Primăriei orașului Bușteni, Liliana Neguțescu printr-o dispoziție emisă anul acesta la finalul lunii ianuarie, faptul că nu mai poate fi păstrată în funcția publică o perioadă mai mare de 30 de zile, în condițiile în care acest preaviz a fost emis, la rândul său, ilegal.

"Începând cu data de 28.01.2022 dnei Neguțescu Liliana, având funcția de secretar general U.A.T.O Bușteni, i se acordă un preaviz de 30 de zile calendaristice, respectiv în perioada 28.01.2022 - 28.02.2022 incluzând în termen și ziua în care el începe să curgă și ziua în care se împlinește. La împlinirea termenului de preaviz, urmează a se emite actul administrativ de încetare a raporturilor de serviciu prin eliberarea din funcția publică deținută", se specifică în Dispoziția lui Corbu.

Dispoziția lui Corbu a fost emisă ca urmare a evaluării profesionale pe anul trecut a secretarului general al Primăriei orașului Bușteni, fiind realizată de cei mai loiali și lingușitori oameni ai primarului - consilierul Marius Nanu și viceprimarul Mircea Totpal. Cei doi împreună cu șeful lor, primarul Mircea Corbu, i-au acordat la această evaluare secretarului general al Primăriei, Liliana Neguțescu, cinci note de 2 din 27 ca parte a capitolelor de evaluare profesională, restul de 25 fiind notate de trioul din Bușteni cu nota 1 sau 1 și ceva. Maxim ar fi fost nota 5 și ar fi exprimat gradul cel mai înalt de îndeplinire a obiectivelor profesionale.

Secretara devine mâna dreaptă in control a lui Corbu

Prin Dispoziția Primarului oraşului Buşteni nr. 21/18.01.2022, funcționarului public, Boian Simona, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului oraşului Buşteni, i s-a atribuit viza de control financiar preventiv, desi nu au fost respectate prevederile Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care exercită activitatea de control financiar preventiv propriu, aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor.

Prevederile Capitolului Il al Codului menționat specifică faptul că „Pot fi desemnate, în vederea exercitării controlului financiar preventiv propriu, persoanele care sunt angajate ale entităti publice sau, după caz, au capacitatea legală de a încheia un contract pentru realizarea acestei atributii şi care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:"

Boian Simona a devenit funcționar public în anul 2021 şi nu îndeplineşte prevederile Capitolului lI din Codul specific de norme: "au o vechime efectivă în domeniul finanțelor publice de minimum 3 ani, în cazul instituțiilor publice, și de minimum 3 ani în domeniul financiar-contabillachiziții publice/juridic, în cazul celorlalte entități".

Mai e de mentionat ca Boian Simona a participat şi la cursuri de pregătire pofesională plätite din bani publici, in perioada 09-12.06.2022. Ea este secretara Primarului orasului Buşteni, iar angajarea acesteia, impreună cu alte angajàri din perioada 2020-2023, au facut obiectul unui control al Agenției Naționale a Funcționarilor Publici, iar ulterior, pe baza raportului întocmit de această instituție, din octombrie 2023 fac și obiectul unui dosar penal.

Scandalul centrului medical si marea frauda financiara

Construirea unui centru medical în orașul Bușteni a ajuns motiv de scandal între reprezentanții principalelor formațiuni politice din localitate: PSD și PNL. Astfel că, în pragul campaniei electorale pentru alegerile locale și europarlamentare programate pentru data de 9 iunie, se adâncește conflictul dintre actualul primar al Bușteniului, liberalul Mircea Corbu, și liderul PSD Bușteni, Emanoil Savin. Pentru că, în ultima vreme, Corbu, probabil înspăimântat de ideea că Savin va candida din nou la primărie, l-a atacat sistematic pe liderul organizației social-democrate locale, în special pe tema construirii unui centru medical.

Reacția lui Emanoil Savin la "declarațiile publice tendențioase ale primarului Mircea Corbu" nu a întârziat să apară și a emis un comunicat de presă în care explică situația construirii centrului medical din Bușteni, cu precizarea că Irinel Ghiță, consilier local, a depus o reclamație administrativă privind legalitatea emiterii autorizației de construire a Centrului Medical în locația Bdul Libertății, alăturat Casei Româno-Franceze.

În calitate de președinte al organizației PSD Bușteni, Emanoil Savin a făcut următoarele precizări importante:

„1. Autorizația de construire pentru așa-zisul Centru Medical Bușteni a fost emisă cu încălcarea celor mai elementare prevederi legale și norme de autorizare, prin încălcarea cu bună știință a Planului Urbanistic General - Regulament local de urbanism - capitolul III Prescripții specifice zonelor funcționale, art 2.d. Interdicții permanente, "unde" este interzisă autorizarea oricăror construcții din domeniul instituțiilor publice fără elaborarea prealabilă a unui plan urbanistic de detaliu (PUD ) în care să fie analizate toate aspectele realizării obiectivului pe amplasamentul respectiv, de la conformarea contrucției și încadrarea în sit, până la asigurarea utilităților și acceselor. (pag. 111 R.L.U.) și a capitolului IV Prescripții specifice unităților teritoriale de referință - Fișa UTR nr. 18 ( pag 170 R.L.U. )

Fișa UTR Nr.18 (în foto) arată că așa-zisul Centru Medical se află în zona de construcții IS.d - instituții publice diverse în interiorul zonei de protecție Zp.f de 100 m - zona de protecție a căii ferate, nicidecum în zona de construcții IS.s - Construcții de sănătate, adică cum are destinația stabilită prin PUG fosta locație SPITAL SINAIA - Secția exterioară Bușteni.

2. SPITAL SINAIA - Secția exterioară Bușteni sau Spitalul Bușteni, așa cum îi cunosc denumirea locuitorii orașului NU A FOST DEMOLAT de PSD, ci de PNL, prin Legea de reorganizare a spitalelor dată de Prim-Ministrul EMIL BOC, care a desființat în 2010 - 2011 nu mai puțin de 90 de spitale pe teritoriul întregii țări.

3. În anul 2020, PSD Bușteni a propus electoratului un CENTRU MEDICAL INTEGRAT în valoare de 8 milioane Euro cu finanțare prin Compania Națională de Investiții, proiect care a fost ÎNGROPAT la cererea lui MIRCEA CORBU și IULIAN DUMITRESCU de către ministrul PNL TĂTARU.

4. Proiectul lui MIRCEA CORBU este, așa cum ne-a obișnuit, o MINCIUNĂ electorală, un proiect nefuncțional, cu deturnarea banilor din bugetul local de la investiții necesare pentru oraș, către un COTEȚ electoral, către o clădire cu 8 camere în care probabil își vor desfășura activitatea clinici private cu tarife exorbitante și nicidecum cabinete medicale pentru populație adaptate nivelului de trai de subzistență la care ne-a adus acest așazis edil".

Firmele de casă si legaturile cu afacerea Kalinderu

Prin Dispoziția Primarului oraşului Buşteni nr.71/2023 a fost aprobat Regulamentul de salarizare a personalului din echipele de implementare a proiectelor finanțate din fonduri europene nerambursabile şi/sau fonduri externe rambursabile, precum şi prin Mecanismul de redresare și reziliență derulate prin aparatul de specialitate al primarului oraşului Buşteni.

Totodată, s-au format trei echipe de proiect pentru cele 3 proiecte invocate in Dispoziția nr. 71/2023, și anume: Elaborarea/actualizarea în format GIS a documentelor de amenajare a teritoriului şi de planificare urbană (6 membri), Construire de locuințe pentru tineri/locuinte de serviciu pentru specialist din sănătate şi învățământ" (9 membri) şi Asigurarea infrastructuri pentru transportul verde -ITS/alte structuri TIC (sisteme inteligente de management urban/local. (9 membri).

De reținut faptul că, plata drepturilor salariale pentru membrii acestor comisii „se face de către angajator de la bugetul local", conform prevederilor art. 3.5 din Anexa la Dispoziția Primarului oraşului Buşteni nr.71/20.02.2023, deşi niciunul dintre aceste proiecte nu a fost început, iar U.A.T oraş Buşteni nu primit niciun leu finanțare pentru niciunul dintre cele 3 proiecte invocate anterior.

De asemenea, numărul de ore prestate în cadrul echipelor de proiect de către unii dintre membri, conform Rapoartelor de specialitate anexate, încalcă prevederile Codului Muncii privind durata timpului de muncă. Aceste comisii au fost constituite la nivelul Primăriei oraşului Buşteni, deşi prin H.C.L. nr. 191/I2021 a fost creat un Compartiment de servicii culturale, programe, proiecte şi informare turistică în cadrul căruia există două posturi ocupate de funcționar public de execuție, ale căror atribuți (in marea lor majoritate) pentru care sunt remunerați conform fişei postului ,sunt legate de programe, proiecte, fonduri.

Primarul oraşului Buşteni încalcă cu bună ştiință prevederile art. 218 alin. (1) și (2) din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ şi refuză în mod sistematic så comunice stadiul implementării acestor proiecte, iar pe site-ul oficial al instituției ( orasul-busteni.ro), la secțiunea privind transparența veniturilor salariale stabilite conform legi, nu apar veniturile obținute din aceste sporuri, aşa cum specifica art.33 din Legea-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice.

Din consultarea aplicației naționale SEAP, există numeroase servicii de consultanță pe care Primăria oraşului Buşteni le-a achiziționat tocmai pentru implementarea acestor proiecte. In consecintă, solicităm institutiei dvs. efectuarea unui control la Primăria oraşului Buşteni , în conformitate cu atribuțile legale pe care le aveți, deoarece, din punctul nostru de vedere, există suspiciuni întemeiate de fraudare a banului public ( ex: plata triplă pentru aceleaşi servicii: drepturi salariale lunare pentru cei doi funcționari publici din cadrul Compatimentului programe, proiecte, etc.; sporurile acordate pentru proiectele menționate anterior, în procent de 10% până la 40% din drepturile salariale lunare pentru un număr de 11 funcționari publici şi un contractual ( city managerul oraşului Buşteni), precum şi achiziționarea de servici de consultanță, implementare, etc. proiecte și plata acestora cu sume enorme) etc.

In fapt, in baza Contractului de prestari servicii nr. 73/05.01.202 1 incheiat pentru prestarea serviciilor de contabilitate intre societatea Clib Accounting Professional SRL si societatea Caraiman Comserv SRL, eu in calitate de expert contabil am intocmit contabilitatea societatii, am intocmit si depus declaratile fiscale, bilantul contabil, Bugetul de venituri si cheltuieli al societatii si orice alte documente si situatii solicitate de Administratorul societatii beneficiare, dna Geanta Delia. Am participat la o parte din sedintele

Consiliului Local Busteni la solicitarea membrilor acestuia pentru a le prezenta lunar Raportul de activitate al societati, referitor la venituri si cheltuieli. In continuare voi prezenta anumite fapte constatate in perioada derularii contractului de prestarti servicii, anume:

1. Societatea Caraiman Comserv SRL are ca Asociat Unic Consiliul Local Busteni, prin reprezentant legal Buruiana Marius si administrator numit direct prin Actul Constitutiy, in persoana dnei Geanta Delia. Societatea presteaza servicii diverse, autorizate prin Actul Constitutiv si Certificatele Constatatoare emise de Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Prahova. Beneficiarul principal (in proportie de aproximativ 90%.) al servicilor prestate de societatea Caraiman Comserv SRL este UAT oras Busteni. Din acest motiv, dn-ul Primar nu se poate implica in conducerea societatii, nu poate propune angajari (asa cum reiese din Statul de Functii al societatii anexat la prezentul si asumat prin semnatura de administrator), nu poate solicita informatii de natura economica si financiara ale societati deoarece, in calitate de reprezentant legal al beneficiarului serviciülor prestate de societate genereaza un conflict de interes, trafic de influenta si abuz in serviciu. Mai mult, desi i s-a comunicat acest lucru, verbal, in diverse discuti, dumnealui a sustinut ca are "majoritatea in Consiliul Local si face ce vrea in societate".

2. In luna octombrie 2022, Primarul orasului Busteni mi-a solicitat prezenta la Primarie si a comunicat faptul ca a decis sa incheie contractul de prestari servicii pe care societatea Caraiman il are cu societatea de contabilitate pe care o reprezint pe motiv ca are informatii potrivit carora actele nu sunt facute in ordine, ca sunt probleme, ca el conduce societatea si ca are tot dreptul sa faca acest lucru. La sedinta convocata de urgenta au fost prezenti viceprimarul orasului Busteni. domnul Totpal Mihai, administratorul societatii Caraiman Comserv SRL.,doamna Geanta Delia, auditorul interm al Primariei orasului Busteni, doamna Taleanu Liliana, Seful Serviciului Economic al Primariei Busteni, doamna Protopopescu Petruta si Primarul orasului Busteni, domnul Mircea Corbu. In cadrul sedintei a incercat sa ma intimideze pentru a renunta eu la contract, a facut tot felul de acuzatii si i-ann spus din nou ca dlui, in calitate de Primar al orasului Busteni, nu are niciun drept in societate.

3. Odata cu schimbarea persoanei care a ocupat anul acesta, pana in luna august 2023, functia de city manager, dul Bogdan Chelan, in cadrul Primariei orasului Busteni, Primarul orasului Busteni mi-a solicitat din nou prezenta la primarie pe motiv ca dul city manager si-a exprimat dorinta de a ma cunoaste si de a discuta. In cadrul intalnirii dul primar mi-a comunicat din nou, abuziv, ca a dispus sa se rezilieze contractul de prestari servicii pentru aceleasi motive invocate anterior. I-am dat acelasi raspuns, anume ca nu are co:mpetenta sa dispuna nimic legat de societate. La discutiea participat si dul city manager.

4. In data de 24.03.2023 emite Ordinul de serviciu nr. 5047, ordin prin care dna Taleanu Liliana, auditor intern in cadrul UAT oras Busteni, primeste misiunea de auditare a societati Caraiman Comserv SRL. In data de 28.03.2023 primim pe mail,de la dna administrator adresa inaintata de dna Taleanu prin care solicita o serie de documente pentru declasarea misiunii de audit. Am trimis raspuns scris-adresa prin care ne exprimam refuzul de a-i pune la dispozitie orice fel de informatii din baza de date dnei auditor si an motivat aspunsul. In baza documentelor gasite la sediul societatii, dna auditor, a emis Raportul de audit nr. 6879/26.04.2023, raport pe care I-am primit pe mail de la dna administrator in data de 02.05.2023.

5. Incepe sa faca presiuni si emite proiecte de hotarare pentrua o demite pe dna administrator Geanta Delia, participa la sedintele de lucru ale Asociatului Unic - motivand in continuare ca are dreptul sa participe neinvitat, cu scopul de a influenta in mod negativ deciziile Asociatului Unic.

6. La finalul sedintei Consiliului Local Busteni din data de 31.05.2023 dul Primar intervine si mentioneaza faptul ca el trebuie sa primesca informatii legate de societate pentru ca" el da bani si comenzi - Daca eu nu va mai dau bani voi intrati in faliment". Din nou se atesta presiunea exercitata, abuzul in serviciu si traficul de influenta.

7. Se prezinta la sedinta de lucru a Asociatului unic, din data de 17.07.2023 si solicita din nou revocarea din functie a dnei Geanta Delia si numirea unui administrator provizoriu -Brutaru Marian si insista in repetate randuri.

8. In data de 04.08.2023 este convocata o sedinta a asociatului unic, sedinta in cadrul careia se intocmeste Procesul-verbal nr. 86/04.08.2023. Conform procesului verbal la prezidiu s-a aflat si dul Primar Mircea Corbu. In urma sedintei a fost emisa o Hotarare AGA nr. 88/04.08.2023, prin care dna Geanta Delia este revocata din functie si este numit dul Brutaru Marian motivandu-se faptul ca dna Geanta nu si-a indeplinit indicatorii de performanta (indicatori care nu i-au fost adusi la cunostinta niciodata pentru ca nu a semnat Contract de mandat, ci a fost numita direct prin Actul Constitutiv) si faptul ca ar fi incheiat contracte prejudiciabile pentru socictate acest lucru nefiind atestat anterior de niciun organ de control competent. Informatiile au fost preluate din Raportul de specialitate nr. 13544/28.08.2023 intocmit de juristul Primariei orasului Busteni, doamna Mihaila Mihaela. In propunerea 87/28.08.2023 initiata de dul primar Mircea Corbu, anexata la Proiectul de Hotarare introdus ca punct suplimentar pe ordinea de zi a sedintei Consiliului Local Busteni din data de 31.08.2023, initiatorul propune aprobarea imputernicirii pentru el insusi si/sau pentru viceprimar in sensul de a semna in numele si pe seama orasului Busteni Contractul de mandat provizoriu al administratorului societatii Caraiman Comserv SRL.

9. In data de 01.09.2023, dul Primar a convocat o sedinta de lucru cu functionarii publici din cadrul UAT Busteni, sedinta transmisa live pe pagina de facebook a Primariei Busteni. La aceasta sedinta au fost invitati si s-au prezentat si angajatii societatii Caraiman Comserv Srl in persoana Directorului General, doamna Olaru Carmen si a Contabilului , domnul Brutaru Marian. In timpul sedintei de lucru cu functionarii din subordine, dul Primar a deviat discutia si a adus din nou in prim plan activitatea societatii (faptul ca el da comenzi 90%, faptul ca el a facut audit intern, faptul ca a propus angajari).

Mircea Corbu atentează la viața si siguranța cetățenilor orașului Bușteni

Este binecunoscut "scandalul frigului" de la Sala de Sport de pe Strada Telecabinei, in primul rând pentru utilizatorii sălii, copii de la Clubul Sportiv Caraimanul, de la A.C.S Caraimanul dar și pentru alți sportivi care au utilizat Sala de sport in ultimele trei-patru luni.

Intr-o ședință a CL Bușteni s-a afirmat de către "un oficial" al Primăriei/CL Bușteni, că centrala termică este defectă și trebuie înlocuită, constatarea realizăndu-se de către o firmă . "Presupun rezonabil " că firma era autorizată și a emis un PV de constatare, pentru că altfel este FALS in declarații și inducerea in eroare a Consiliului Local! Dar la vremea aceea (noiembrie) ... nu erau bani !

In ședința ordinară a CL Bușteni din data de 31.01.2024 a avut loc un protest al CS Caraimanul și ACS Caraimanul in care s-au cerut condiții decente de "supraviețuire" la măcar 16-18 grade C., nu ca in sala de Consiliu unde erau 23-24 de grade.

Centrala termică era prevăzută in Anexa 1 din proiectul de Buget pe 2024 scos la consultare publică pe pagina oficială a Primăriei cu o valoare de 24.000 lei. Centrala Termică a fost scoasă pe SICAP in data de 26.01.2024 pentru a fi achiziționată și montată Centrala termică veche de 20 de ani, avea martorul flacării de veghe defect, se stingea frecvent.

Legea Nr. 64/2008 privind funcționarea în condiții de siguranță a instalațiilor sub presiune, instalațiilor de ridicat și a aparatelor consumatoare de combustibil prevede contravenții pentru operațiunile neautorizate la centralele termice și cazanale sub presiune. Această Lege a fost revizuită prin Legea Nr. 49/2019.