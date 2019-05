PSD: "Violența limbajului politic scindează societatea romaneasca"

"Ieșirile și discursurile extrem de violente ale lui Klaus Iohannis au împărțit România în două. Ai lui și restul. Se dovedește astfel că Iohannis face acest lucru cu premeditare și că asta este strategiea lui și a PNL. De la primul semn de instigare, atunci când a cerut oamenilor să iasă în stradă și să protesteze și apoi când i-a lăudat că au ieșit în stradă, deși acele proteste au fost unele violente, Iohannis a dat semnalul dezbinării românilor.", sunt de parere cei de la PSD.

Bătrîni, tineri, oameni în toată firea ajung să se insulte, să se urască și să se amenințe pe stradă, la școală sau la locul de muncă. Iar la mitingul de la Iași am văzut români asaltați de alți români doar pentru simplul fapt că aveau alte idei politice. Aici a reușit Klaus Iohannis să ducă România după patru ani și jumătate de mandat. Am văzut și tineri umilind oameni care ar fi putut să le fie bunici, dar am văzut și oameni bătrâni înjurând și amenințând. Am văzut tineri care amenințau cu exterminarea cu moartea și am vazut și oameni în toată firea ajungând să își smulgă hainele de pe ei.

"Un val de ură s-a abătut asupra mulțimii venite să participe la mitingul PSD. Unii au întors și celălat obraz , alții au răspuns cu aceeași monedă și Iași-ul s-a transformat, preț de câteva ore, într-un oraș răsunând de urletele unor oameni ieșiți din minți. Iar ceea ce s-a întâmplat la Iași este exact despre două Românii, care nu mai sunt dispuse să-și negocieze convingerile. Și mai ales despre Iohannis și ai lui care au tăiat toate punțile de comunicare.", mai considera social-democratii.