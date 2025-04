Rareș Bogdan, după ce contul lui Ion Cristoiu a fost suspendat: Urmează un Minister al Adevărului? Trăim vremuri complicate!

Europarlamentarul Rareș Bogdan, jurnalist cu o carieră bogată în spate, sare în apărarea libertății de exprimare, după ce contul de TikTok al jurnalistului Ion Cristoiu a fost închis. Rareș Bogdan arată că mai lipsește un Minister al Adevărului și este revoltat "până la dezgust" de ceea ce se întâmplă.

"Jos labele de pe libertatea de exprimare!! Ce urmează, un Minister al Adevărului? Trăim vremuri complicate, periculoase pentru democrație, vă rog să citiți cu detașare, fără patimă, cele de mai jos! Sunt revoltat până la dezgust pentru închiderea contului de Tik Tok al lui Ion Cristoiu. Asta deși am fost adesea în dezacord, timp de 4 ani, cât am realizat săptămânal o emisiune împreună, emisiune care trebuia să dureze 60 de minute, dar se lungea uneori până la 3 ore, pentru că Maestrul Jack mă purta din realitate în istorie, in politica externa, în conspirații trecute și actuale, după care mă întorcea în prezent și întorcea pe toate fețele sentințe, declarații, hotărâri de guvern și legi neroade. După ce am intrat în politică, m-a luat în cătare de nu mai știu câte ori. Nu m-am supărat niciodată pe el. Era un titan al presei și de fiecare dată m-am gândit: oare n-am greșit eu?

Pentru cine nu știe cine este Ion Cristoiu, dar și pentru cei care au preferat să uite, pentru a nu avea vreun frison în zona a ceea ce se mai numește - ce ironie! - conștiință. Ion Cristoiu - cei care-l iubesc sincer îi spun „Jack" - a inventat presa de largă audiență, a născut jurnalismul de investigație din România post-1989, a crescut generații de ziariști, i-a învățat să fie verticali și să-și apere opiniile cu orice preț, le-a demonstrat (nu opinii, ci argumente!) multor politicieni cum mint și fură fără jenă, motiv pentru care a fost pus la zid pentru lipsa de maleabilitate. A fost amenințat, dar și-a văzut de scris și - atenție mare, detractorilor! - de citit. Un om care petrece 6 ore zilnic la Biblioteca Academiei pentru a descoperi cheile acestei lumi în declin, ale acestui glob plin de lichele și trădători este considerat atât de periculos încât îi închizi, pur și simplu, tribuna! Contul său de Tik ToK, deschis în 14 decembrie 2024, avea 150.000 de urmăritori și 8 milioane de like-uri. Iar peste 75% dintre postări erau pe subiecte de politică externă!!

Pentru cine e periculos un om care are curajul opiniei? Cine stabilește unde se termină sau începe adevărul? Adevărul cui? Știți voi, dragi copii, cine este Ion Cristoiu, Maestrul Jack, omul care are curajul să aibă altă părere? Ați auzit de Expres Magazin (primul ziar privat din România) și Zig-Zag (săptămânal care a ajuns la 600.000 tiraj? Stăteam la coadă la minus 20 de grade, în Ocna Mureș, apoi la 40 de grade, la Cluj, să le citesc, apoi la alte cozi interminabile la Evenimentul Zilei, pentru a afla cum confiscă eșalonul 2 din fostul PCR statul, comerțul, instituțiile, numai ca să slujească socialismul cu față umană al lui Ion Iliescu. Chiar n-ați auzit de Evenimentul Zilei (Bulina Roșie), singurul cotidian românesc care a atins tirajul de 1 milion de exemplare împreună cu Bulina Albastră, ediția de după-amiază? Știți voi, oameni care vă bucurați că i-au închis contul de pe Tik Tok și vă plângeți de lipsa de obiectivitate a sa, că uzina de presă Ion Cristoiu era adversarul publicității de stat - și nu numai - deoarece considera că dăunează echidistanței jurnalistice?

Vă mai aduceți aminte că Ion Cristoiu a inventat conceptul de Breaking-News în România, la Realitatea TV a lui Silviu Prigoană? Milioane de români au urmărit maratonul de știri, transmisiuni live, analize de la Realitatea TV organizat de Ion Cristoiu în 2003, cred, când a început al doilea război din Golf - nu mai făcuse nimeni așa ceva. Nu mai stătuse nimeni 15 ore într-un platou tv pentru a oferi publicului informații și analize de la cei mai tari jurnaliști din toată lumea.

Aș putea să povestesc o săptămână cine este Ion Cristoiu și de ce este important să nu fie cenzurat. Nu doar pentru că a definit în mare parte libertatea de exprimare din România, care ar trebui să fie inviolabilă atâta vreme cât nu se incită la ură, la crimă, la violență. Ci pentru că libertatea este cel mai puternic instrument de gândire dăruit omului. În absența ei, devenim sclavii autocenzurii și ne pierdem limpezimea. A fost câștigată cu sânge, în 1989. Iar dacă azi interzici pe cine nu gândește ca tine, poate mâine vrei să-i dai un pumn în cap. Sau să-l trimiți la pușcărie. Să-i urmărești familia, să-i terorizezi copiii, să-i pui microfoane în dormitor, să-l pui să recite ode numai pentru a nu-i smulge dinții. Vă sună cunoscut? Chiar ne trebuie Fratele cel Mare? Cine poate garanta că dacă azi suprimăm libertatea de exprimare nu vom ajunge într-un scenariu precum Noaptea Cuțitelor Lungi? Înființăm și Batalioanele de Asalt, Cămășile Brune sau mai știu ce ce orori ale istoriei?

Ca europarlamentar, sunt întrebat mereu de colegi din alte țări, comisari, alți demnitari: ce se întâmplă în România? ...Se întâmplă că trebuie să ne revenim și să pricepem că limitarea libertății de exprimare, interzicerea unor jurnaliști, damnarea lor expune România unui risc fatal. Atenție mare! Friedrich Gustav Emil Martin Niemoller, pastor luteran german, antifascist, fost comandant de submarin, membru al Rezistenței germane, supraviețuitor al lagărelor de concentrare, ne-a lăsat ceva foarte valoros: „Când naziștii au venit să îi ia pe comuniști, n-am scos o vorbă. Nu eram comunist. Când i-au arestat pe socialiști, am tăcut. Nu eram socialist. Când au venit să îi ia pe sindicaliști, nu am protestat. Nu eram sindicalist. Când au venit să îi ia pe evrei, nu m-am revoltat. Nu eram evreu. Când au venit să mă ia pe mine, nu mai rămăsese nimeni care să-mi ia apărarea."