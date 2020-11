Rareş Bogdan: "Oamenii nu pun în cârca PNL tragedia de la Piatra Neamţ. Spitalul era în subordinea CJ, condus de un baron roşu!"

Rareş Bogdan vine cu lamuriri despre faptul ca pe anumite canale de televiziune se speculeaza ca opinia publica ar pune pe seama liberalilor tragedia de la Piatra Neamt, dimpotriva, europarlamentarul sustine că PSD se ocupa de amendamente publice, în timp ce liberalii se ocupau de gestionarea crizei sanitare.

„E o tragedie, e o situaţie care arată starea în care a ajuns infrastructura spitalicească din România. Oamenii nu pot pune în cârca PNL situaţia dramatică de acolo. Sunt opt manageri schimbaţi în ultimul an, sub şefia unui baron roşu al PSD. Eu am venit cu un document în exclusivitate în care am arătat că pe 17 mai, când PNL trecea la starea de alertă, domnii de la PSD se ocupau şi au ţinut să introducă un amendament public să modifice hotărârea de guvern, iar managerii să fie aleşi de preşedinţii de consilii judeţene. Cu asta se ocupau social-democraţii în plină stare de urgenţă, mergând pe stare de alertă.

Românii ştiu ce atribuţii are preşedintele României. Klaus Iohannis a avut guvernele Dragnea, un guvern Cioloş, sub influenţa lui Vasile Dîncu şi totodată a lui Liviu Dragnea şi desigur, în ultimul an e un guvern liberal, care a trebuit să gestioneze totul sub umbrela pandemiei de coronavirus. Patru luni de zile am guvernat, minoritar, negociind permanend cu fiecare formaţiune politică. PNL are majoritate în Parlamentul României, alături de celelalte puteri.", susţine liberalul.

„Cu tot respectul, de data asta chiar nu există nicio vină din partea PNL sau a guvernului României, cu privire la situaţia de la Piatra Neamţ, care poate fi calificată doar la categoria tragedie. Sper că asta a tras un semnal de alarmă, poate învăţăm să nu mai vină altă. Poate trebuie să înţelegem că pentru România, importantă e infrastructura spitalicească, infrastructura rutieră. Trebuie să înţelegem că viitorul ţării stă în Educaţie. Aşa s-au ridicat multe ţări.

Preşedintele e într-un parteneriat cu Guvernul României. El a trebuit să colaboreze cu guverne social-democrate, care duceau România către marginea Europei. Cred că preşedintele României şi-a pierdut răbdarea după 6 ani. Îşi doreşte un parteneriat pe patru ani de zile cu un guvern care poate moderniza această ţară. Noi suntem destul de deschişi.", a declarat liberalul Rareş Bogdan, pentru Libertatea.